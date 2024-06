Eivätkö rahasi tahdo riittää? Asiantuntija listaa parhaat säästövinkit

Tili on lähes tyhjä ja seuraavaan palkkapäivään on aikaa. Tarkemmin pohdittuasi et edes tiedä, mihin kaikkeen rahasi ovat kuluneet.

Edellä mainittu tilanne voi tuntua tutulta monessa kotitaloudessa. Silloin on syytä pysähtyä miettimään, paljonko saat rahaa kuukaudessa ja kuinka paljon sitä kuluu erilaisiin menoihin.

Aluksi kannattaa hahmottaa, mihin asioihin rahaa kuluu eniten.

Takuusäätiön talousneuvonnan asiantuntijan Tiia Wassholmin mukaan Suomessa rahaa kuluu eniten asumiseen sekä ruokaan.

– Yleensä kotitalouksien on helpointa säästää ruokakuluissa. Asumisen kuluissakin voi olla mahdollista karsia, mutta muutokset näkyvät selkeämmin arjessa. Toki pienillä teoilla voi säästää esimerkiksi energiankulutuksessa, Wassholm kertoo Verkkouutisille.

Omaa rahankäyttöään voi pyrkiä seuraamaan ja hallitsemaan erilaisin keinoin. Monesti hyväksi tavaksi mainitaan kaikkien tulojen ja menojen kirjaaminen esimerkiksi Excel-taulukolle.

Wassholm muistuttaa, että ihmiset hahmottavat asioita eri tavoin.

– Pääasia, että omaa rahankäyttöään seuraa, oli tapa sitten mikä tahansa. Jos kokee Excelin itselleen sopivana keinona seurata rahankäyttöä, niin hyvä!

Hän sanoo itse suosivansa verkkopankissa olevaa tulojen ja menojen seurantaa. Sen avulla on helppoa seurata esimerkiksi sitä, kuinka monta päivää on seuraavaan tilipäivään ja kuinka pitkäksi aikaa tilillä olevat rahat riittäisivät nykyisellä kuluttamisella.

Budjetointiin on olemassa myös lukuisia muita apuvälineitä. Wassholmin mukaan moni on saanut apua budjetointiin Takuusäätiön maksuttomasta, verkossa toimivasta Penno-sovelluksesta.

– Pennossa näkee konkreettisesti, mihin rahat kuluvat. Siellä voi myös asettaa säästämistavoitteen sekä seurata, miten tavoite täyttyy.

Ruoka on helpoin säästökohde

Kuten monesti aiemminkin on todettu, kotitalouden on helpointa säästää ruokakuluissa. Tähän liittyen monesti kuulee ohjeen, että ruokaostoksilla kannattaa käydä vain esimerkiksi kerran viikossa ja tehdä koko viikon ruokaostokset kerralla. Ohje perustuu muun muassa siihen, että tällä tavalla voidaan välttyä turhilta heräteostoksilta.

Wassholmin mukaan ohjeen toimivuus riippuu talouden koosta.

– Jos on esimerkiksi yhden ihmisen talous ja asuu lähellä ruokakauppaa, voi olla edullisempaa ostaa kerralla vain yhden tai muutaman päivän ruoat. Isommat, kerralla ostetut ruokamäärät saattavat ehtiä pilaantua ennen, kuin niitä ehtii käyttää.

Hänen mukaansa säästöä voi saada suunnitelmallisuudella.

– Etukäteen tehty kauppalista säästää usein heräteostoksilta. Toisaalta, jos kaupassa näkee esimerkiksi alennuksessa olevan elintarvikkeen, joka tulisi muutenkin käytettyä, en jättäisi tällaista heräteostosta kauppaan.

Omat ruokakulunsa Wassholm on saanut aisoihin säännöllisellä kauppatilauksella.

– Heräteostokset jäävät tekemättä, kun muistaa laittaa kauppatilaukseen myös viikonlopun herkut.

Silläkin on merkitystä, millaisia tuotteita ruokakauppaostoksilla suosii. Wassholm suosittelee seuraamaan, mitkä kasvikset ja hedelmät ovat sesongissa.

– Nämä tuotteet maksavat usein alle kaksi euroa kilolta, osa jopa vähemmän.

Samalla hän huomauttaa, että paras tuote on sellainen, joka ei jää syömättä.

– Eniten maksavat biojätteeseen heitetyt elintarvikkeet.

Edullisia ja maukkaita elintarvikkeita ovat Wassholmin mukaan esimerkiksi pavut ja linssit sekä vähän prosessoidut viljatuotteet.

– Kesällä esimerkiksi edullisiin puurohiutaleisiin ja itse tehtyyn leipään saa vaihtelua kotimaisilla marjoilla ja vihannesraasteilla.

Sen sijaan kesäiset virvoitusjuomat ja makuvedet ovat hänen mukaansa usein kalliita.

– Kannattaa kokeilla esimerkiksi kivennäisveden maustamista mehulla tai erilaisilla hedelmillä.

Tiliotteet kannattaa käydä läpi

Ruokaostosten lisäksi säästöjä saa aikaan tarkkailemalla kotitalouden muita menoja. Nykyään monet viihdepalvelut, kuten Spotify tai Netflix, ovat kuukausimaksullisia. Suoratoistopalvelujen palvelumaksut veloitetaan tyypillisesti automaattisesti kuukausittain luottokortilta, joten niihin voi kulua rahaa jopa huomaamattomasti.

Jos kuukausittain veloitettavia palveluita on useita, niihin voi pidemmän päälle kulua merkittävä määrä rahaa.

Wassholmin mukaan aika ajoin kannattaakin käydä oma tiliote läpi ja tarkkailla, millaisia jatkuvia palveluja itsellään on kuukausittain käytössä ja paljonko niihin palaa rahaa kuukaudessa.

– Pohdi, ovatko kaikki palvelut aktiivisessa käytössä. Voisiko palvelun laittaa hetkeksi tauolle?, Wassholm kehottaa kysymään itseltään.

Hyvä nyrkkisääntö voi hänen mukaansa olla myös se, että jos ostaa uuden viihdepalvelun, irtisanoo tällöin toisen.

– Kannattaa hyödyntää myös kuntien yhteinen, maksuton e-kirjasto ja esim. Yle Areenan ja muiden kanavien maksuton tarjonta.

Joskus kotitaloudessa voi olla tilanne, että rahat tuntuvat olevan jatkuvasti lopussa. Silloin Wassholm kehottaa käymään aluksi läpi, mihin rahat kuluvat.

Silloin kannattaa pohtia, voitko karsia ei-välttämätöntä kulutusta tai myydä esimerkiksi tarpeettomia tavaroita.

– Jos mahdollista, sähkö-, vakuutus-, ja liittymäsopimukset kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti, esim. vuosittain tai parin vuoden välein, Wassholm vinkkaa.

Kun saa palkan tai etuuden tilille, kannattaa aina ensimmäiseksi maksaa asumisen kulut ja siirtää osa rahoista käyttötililtä syrjään vaikkapa toiselle tilille, johon ei ole maksukorttia.

– Kannattaa myös pohtia, mikä itselle on tärkeää ja aidosti omaa hyvinvointia lisäävää. Mainonta ja esimerkiksi somessa näkemämme sisältö vaikuttaa yllättävän paljon kulutuskäyttäytymiseemme, Wassholm muistuttaa.

Velkaantumiseen on saatavilla apua

Monesti kotitalouksien rahaongelmien taustalla voi olla velkavaikeudet. Millaisilla keinoilla kotitalous voi yrittää hallita velkaantumistaan ja päästä irti velkakierteestä?

– Osa kokee, että vapaaehtoinen luottokielto auttaa oman talouden hallinnassa. Sen voi asettaa maksuttomasti joko toistaiseksi voimassa olevana tai määräajaksi positiivisessa luottotietorekisterissä. Verottajan ylläpitämässä, huhtikuussa avatussa rekisterissä voi myös käydä tarkastelemassa tietoja omista luotoista ja osamaksuista.

Jos tulee maksuvaikeuksia, ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä velkojiin ja selvittää, voiko itselle paremmin sopivasta maksusuunnitelmasta neuvotella.

– Rahavaikeuksissa saattaa tehdä nopeita, joskus hätiköityjä ratkaisuja. Jos pohtii vanhan lainan maksamista uudella lainalla, kannattaa pysähtyä pohtimaan, voisiko tilannetta hoitaa toisella tapaa.

Apua velkaongelmaan voi hakea maksuttomasti esimerkiksi Takuusäätiöstä tai Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta.

Yleensä velkaongelmien taustalla on muitakin ongelmia. Takuusäätiöllä on tunnistettu yleisimmät syyt, mitkä ovat saaneet taloudenhallinnan pois tolaltaan.

– Esimerkiksi puolison menehtyminen, ero, oma tai läheisen sairastuminen tai töiden loppuminen ovat tavanomaisia tilanteita, jotka voivat johtaa velkaongelmiin.

Wassholmin mukaan myös korkojen ja yleinen hintojen nousu ovat vaikuttaneet siihen, että esimerkiksi asuntolaina saatetaan pystyä maksamaan, mutta muiden laskujen ja velkojen kanssa tulee maksuvaikeuksia.

