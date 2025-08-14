Polkupyörä takakontissa, lapsi ilman turvavyötä – poliisi määräsi kovat sakot

Polkupyörän kuljettaminen auton takakantissa tuli kuljettajalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhtyeteen hän on jakanut videon tilanteesta. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Kuljetti polkupyörää takakontissa ja takapenkkien päällä, jotka oli kaadettu. Polkupyörää ei oltu sidottu mitenkään, Pasterstein kuvailee olosuhteita.

Tämän lisäksi takapenkkien päällä matkusti lapsi ilman asianmukaista istumapaikkaa ja turvavyötä.

– 20 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo seuraamuksista.

Päiväsakkojen suuruus riippuu henkilön tuloista. Alin päiväsakon määrä on kuusi euroa. Tulojen vaikutuksen sakkojen määrään voi arvioida tämän laskurin avulla. Esimerkiksi 3 500 euron kuukausituloilla 20 päiväsakon rangaistus olisi yhteensä 1 080 euroa.

