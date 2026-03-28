Elokapina sulki Valion tehtaalle vievän tien

Lapinlahden Valion tehtaan pääportilla on käynnissä Elokapinan järjestämä mielenosoitus. Paikalla on tällä hetkellä noin 30 mielenosoittajaa. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Mielenosoitus on katkaissut liikenteen tehtaan pääportin kautta. Tehtaalle suuntautuva ja sieltä lähtevä liikenne on suunnattu kulkemaan vaihtoehtoista reittiä.

Poliisi on paikalla turvaamassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tilanne on poliisin mukaan rauhallinen, ja poliisilla on hyvä keskusteluyhteys järjestäjän kanssa.

Valion Lapinlahden tehtaalla valmistetaan muun muassa juustoja.