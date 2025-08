Saako sähköpotkulaudalla ajaa suojatiellä? Moni ei tiedä

Autoilijan* on väistettävä sähköpotkulautailijaa, kun

– autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,

– autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,

– autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki sekä ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.

– sähköpotkulautailija ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Sähköpotkulautailijan on väistettävä autoilijaa*, kun

– sähköpotkulautailija tulee pyörätieltä ja ylittää ajoradan suojatietä pitkin. Silloin hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole joku edellä mainituista tilanteista, joissa autoilijan on väistettävä.

– sähköpotkulautailija ajaa piha- tai kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastaavalta alueelta.

*Autoilijan lisäksi tämä pätee kaikkien ajoneuvon kuljettajien kohdalla.

Lähde: Liikenneturva