Tilanne tallentui poliisin ajokameraan. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Vaarallinen tilanne videolla: Ajoivat kilpaa tunnelissa, kortit hyllylle

  • Julkaistu 13.08.2025 | 16:50
  • Päivitetty 13.08.2025 | 16:51
  • Liikenne, Poliisi
Piittaamattomuus kävi kuljettajille kalliiksi.
Kahden autoilijan vaarallinen kilpa-ajo johti sakkorangaistukseen ja kortin menetykseen tilapäisesti. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen vaarallisesta tilanteesta. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Videolla on nähtävillä, kuinka kaksi autoilijaa ajaa kilpaa Vuosaaren tunnelissa Helsingissä. Molemmat ajoivat kilpa-ajon aikana merkittävä ylinopeutta. Poliisin mukaan autoilijat ajoivat jopa 113 kilometrin tuntinopeutta tunnelissa alueella, missä nopeusrajoitus oli 70 kilometriä tunnissa.

– Molemmille kuljettajille 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortit hyllylle, Pasterstein kertoo seurauksista.

