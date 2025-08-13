Vaarallinen tilanne videolla: Ajoivat kilpaa tunnelissa, kortit hyllylle

Kahden autoilijan vaarallinen kilpa-ajo johti sakkorangaistukseen ja kortin menetykseen tilapäisesti. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen vaarallisesta tilanteesta. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
Videolla on nähtävillä, kuinka kaksi autoilijaa ajaa kilpaa Vuosaaren tunnelissa Helsingissä. Molemmat ajoivat kilpa-ajon aikana merkittävä ylinopeutta. Poliisin mukaan autoilijat ajoivat jopa 113 kilometrin tuntinopeutta tunnelissa alueella, missä nopeusrajoitus oli 70 kilometriä tunnissa.
– Molemmille kuljettajille 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortit hyllylle, Pasterstein kertoo seurauksista.
Kilvanajoa Vuosaaren tunnellissa, huh huh!
Raportti kentältä: Sallittu 70 km/h, mitattu 113. Kilvanajoa tunnelissa. Molemmille kuljettajille 26 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortit hyllylle. #Helsinki
Autamme-toimimme-ratkaisemme pic.twitter.com/r0y5hD2IMB
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) August 12, 2025