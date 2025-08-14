Suomalaisilla autoilijoilla on vaarallinen harhaluulo – monelta puuttuu tärkeä turvajärjestelmä

Suomalaisista 28 prosenttia arvioi autonsa erittäin turvalliseksi ja lähes puolet melko turvalliseksi, kertoo OP-ryhmän teettämä kysely. Kuitenkin 40 prosenttia vastaajista kertoo ajavansa kymmenen vuotta tai sitä vanhemmalla autolla.

Suomessa henkilöautojen keski-ikä oli vuonna 2024 jo 13,6 vuotta. Autojen turvallisuus on kehittynyt paljon viimeisten 15 vuoden aikana.

– Suomalaisten kiristynyt taloustilanne näkyy autojen vaihtohalukkuudessa – autoja ei vaihdeta uudempiin, mikä hidastaa autokannan uudistumista ja se heijastuu liikenneturvallisuuteen, kertoo OP-ryhmään kuuluvan Pohjola-vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander tiedotteessa.

Ajoneuvon ikä vaikuttaa ajoneuvon aktiivisiin ja passiivisiin turvallisuuteen ja kuljettajaa avustavien järjestelmien määrään.

– Mitä vanhempi auto on, sitä vähemmän ja heikompia turvavarusteet ovat. Esimerkiksi ajonvakausjärjestelmä tuli uusiin autoihin pakolliseksi vuonna 2014. Meillä on siis liikenteessä paljon autoja, joista tämä perusturvajärjestelmä puuttuu, kertoo Hiljander.

Kyselyyn vastanneiden mukaan tärkeimpiä turvavarusteita autoissa turvavöiden ja ABS-jarrujen lisäksi ovat hyvät renkaat ja jo pidempään vakiovarusteena olleet turvatyynyt. Reilu 40 prosenttia mainitsee tärkeimpänä ajonvakautusjärjestelmän, 37 prosenttia peruutuskameran ja 26 prosenttia automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän.

– Viime vuosina tulleista turvajärjestelmistä ajonvakausjärjestelmän lisäksi yhdeksi tärkeimmistä voi nostaa automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän, joka voi estää törmäyksen kokonaan tai ainakin selvästi pudottaa nopeutta ennen törmäystä, Hiljander sanoo.

Monen kuolonkolarin takana ovat päihtymyksen lisäksi ylinopeus ja ilman turvavöitä ajaminen.

– Moni viime vuosina yleistynyt kuljettajaa avustava järjestelmä varoittaa juuri näihin liittyvistä vaaroista ja voi estää onnettomuuden, kuten turvavöiden kiinnittämisen puuttumisesta varoittava varoitusääni ja ylinopeudesta varoittava äänimerkki. Myös autojen korirakenteet ovat kehittyneet koko ajan turvallisemmiksi materiaali- ja valmistustekniikan kehittymisen myötä, sanoo Hiljander.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös, mitä turvaominaisuuksia vastaajien autoista löytyy. Lähes kaikkien vastaajien autosta löytyy turvatyyny ja reilulta 90 prosentilta hyvät renkaat. Ajovakausjärjestelmä on 63 prosentilla. Eniten turvaominaisuuksia löytyy 35–49-vuotiaiden vastaajien autoista.

– Kaikkein tärkein turvallisuustekijä on kuitenkin kuljettajan valppaus. Kuljettaja ei saa liikaa luottaa esimerkiksi automaattiseen hätäjarrutukseen, kaistavahteihin tai mukautuvaan vakionopeudensäätimeen. Ajaessa voidaan myös ottaa liian isoja riskejä, kun oletetaan, että auto kyllä hoitaa vaaratilanteet, jos sellaisia tulee, kertoo Hiljander.

Kun kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat tuntevat autonsa turvaominaisuudet, noin 30 prosenttia ilmoitti tuntevansa ne erittäin hyvin ja noin 40 prosenttia melko hyvin. Miehistä lähes puolet kertoo tuntevansa autonsa turvaominaisuudet erittäin hyvin, kun naisista vain 15 prosenttia.

Turvaominaisuudet ja niiden toiminta on tärkeää tuntea hyvin, jotta niitä käytetään oikealla tavalla.

– Turvaominaisuuksia käytettäessä täytyy muistaa myös tietyt rajoitteet. Vakionopeudensäädin on kytkettävä pois käytöstä esimerkiksi rankkasateella vesiliirtovaaran vuoksi. Sitä ei myöskään suositella käytettäväksi mutkaisilla tai mäkisillä teillä tai kaupunkiajossa. Talvisissa olosuhteissa taas osa auton avustavista järjestelmistä ei välttämättä toimi lainkaan, jos lumi peittää auton järjestelmien tutkat tai kamerat, Hiljander varoittaa.

