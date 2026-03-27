Koulua uhattiin somessa, poliisi jäljitti tekijän päivässä

Oulussa sijaitseva Ritaharjun koulu joutui sosiaalisessa mediassa koulu-uhkauksen kohteeksi. Asiasta kertoo Oulun poliisilaitos.

Poliisi sai ilmoituksen uhkauksesta kaupungin kautta torstaina 26. maaliskuuta. Ilmoituksen mukaan sosiaalisessa mediassa oli julkaistu viesti, jossa uhattiin koulua.

Tiedotteessaan poliisi ei tarkemmin avaa, missä uhkaus on esitetty ja mitä se on tarkalleen ottaen sisältänyt.

Poliisi käynnisti selvityksen heti torstai-iltana. Tekijä saatiin selville perjantaina aamupäivällä. Tapausta tutkitaan perättömänä vaarailmoituksena.

Selvitystyön aikana poliisi tehosti valvontaa koulun läheisyydessä.

Poliisi on aiemmin muistuttanut, että se puuttuu kaikkiin koulu-uhkauksiin matalalla kynnyksellä ja tekijät jäävät lähes poikkeuksetta kiinni. Vaikka koulu-uhkaus olisi tarkoitettu vitsiksi, sillä voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia. Uhkauksesta jää merkintä myös poliisin tietoihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä elämässä.

