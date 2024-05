Poliisilta uutta tietoa: Vantaan kouluampuja aikoi ampua useamman

Vantaalla Viertolan koulussa, Jokirannan toimipisteessä 2. huhtikuuta 2024 aamuyhdeksältä tapahtuneen kouluampumistapauksen esitutkinta on loppusuoralla Itä-Uudenmaan poliisissa.

– Tällä hetkellä kaikki tarvittavat kuulustelut ja tutkintatoimenpiteet poliisissa on saatu tehtyä ja käynnissä on esitutkintapöytäkirjan kokoamiseen liittyvät toimenpiteet. Odotamme vielä muutamia eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden lausuntoja, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Marko Särkkä tiedotteessa.

Esitutkinnan aikana tehdyissä kuulusteluissa on käynyt poliisin mukaan ilmi, että epäilty tekijä on kertonut suunnitelleensa tekoa kahdesta kolmeen viikkoa. Tätä tukee myös epäillyn käytössä olleisiin tietoteknisiin laitteisiin tehdyt laite-etsinnät.

Etsinnöissä on käynyt ilmi epäillyn kiinnostus kouluampumisiin ja vastaavanlaisiin tekoihin liittyviin sivustoihin sekä aseisiin ja niiden toimintaan liittyviin videoihin kuukausien ajalta.

Esitutkinnassa on saatu selvyys tapahtumien kulkuun luokkahuoneessa, jossa ampumiset tapahtuivat. Tapahtumat luokkahuoneessa ovat kestäneet 1-2 minuuttia.

– Epäilty on saapunut aamulla kouluun wc-tilojen kautta, nostanut huivin kasvojensa suojaksi ja kävellyt luokkaan. Luokkahuoneessa epäilty on ilmoittanut, että nyt loppu kiusaaminen, jonka jälkeen hän on ampunut käsiaseella kolmea oppilasta. Esitutkinnassa on myös selvinnyt, että tekijän aikomus on ollut kohdistaa tekonsa useampaan, kuin kolmeen henkilöön.

Tässä vaiheessa opettajan rooli tapahtumien kulkuun on ollut poliisin mukaan merkittävä. Opettaja on saanut vaikutettua epäillyn tekijän toimintaan ja saanut hänet poistumaan koulusta.

– Miten epäilty on saanut aseen haltuunsa ja miten hän on osannut sitä käyttää, on myös selvillä. Olemme jo aiemmin kertoneet, että tekoväline kuuluu lähisukulaiselle ja sitä olemme tutkineet poliisisia erillisenä tapauksena. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on aiemmin ampunut aseella pari kertaa sukulaisen valvonnassa, sanoo Särkkä.

Motiiviksi kerrottu koulukiusaaminen

Rikolliseen tekoon epäilty on kertonut teon motiiviksi kiusaamisen, jota hän on kuvannut nimittelynä, syrjintänä ja ryhmän ulkopuolelle jättämisenä. Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka poliisin mielestä tukisivat epäillyn kertomaa kiusaamisesta.

– Esitutkintaa varten saadun materiaalin perusteella vuosia aiemmin on ollut muutamia yksittäisiä konfliktitilanteita, jotka on selvitetty. Epäillyn oma subjektiivinen kokemus kiusaamisesta ei välttämättä ole näkynyt ulospäin, Särkkä lausuu.

Poliisin mukaan tutkinnassa on tullut ilmi ja sen aikana on käsitelty paljon sellaista materiaalia, joka on salassa pidettävää tietoa.

– Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asianosaisten terveystiedot ja uhrien vammat, lastensuojeluun liittyvät asiat, perhetausta, yksityiselämään liittyvät arkaluonteiset seikat sekä mielentilaan liittyvät selvitykset, summaa Särkkä

Kun kaikki esitutkintapöytäkirjaan tarvittavat lausunnot ovat saapuneet, esitutkinta poliisin osalta on valmis. Tapaus ei siirry syyttäjälle syyteharkintaan epäillyn nuoren iän vuoksi.

Poliisin mukaan sillä ei ole asiasta enää muuta tiedotettavaa.