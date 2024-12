Pohjoiskorealaiset törmäsivät erikoisjoukkoihin – katastrofi videolla

Venäjän tueksi siirrettyjen Pohjois-Korean joukkojen arvioidaan kärsineen raskaita tappioita Kurskin alueella.

Etelä-Korean tiedustelun mukaan diktaattori Kim Jong-unin osasto olisi menettänyt kaatuneina ja haavoittuneina noin tuhat miestä.

Koordinointi ulkomaisten sotilaiden kanssa on aiheuttanut päänvaivaa Venäjän joukoille muun muassa siksi, että he eivät ole tottuneet moderniin lennokkisodankäyntiin tai taisteluun avomaastossa. Pohjoiskorealaisten kerrotaan käyttäneen 70 vuotta vanhoja taktiikoita hyökkäyksissään.

Ukrainan merijalkaväen erikoisjoukot esittelevät julkaisemassaan videossa taisteluita Pohjois-Korean joukkoja vastaan Kurskin alueella. Pohjoiskorealaisten hyökkäys torjuttiin MK-19-kranaattikonekiväärillä ja lennokkien pudottamilla kranaateilla.

Ukrainan erikoisjoukkojen mukaan 12 Pohjois-Korean sotilasta sai surmansa ja 20 haavoittui.

– Sotilaat antoivat lisäksi ensiapua haavoittuneelle ukrainalaissotilaalle ja evakuoivat hänet etulinjasta, erikoisjoukkojen Telegram-julkaisussa todetaan.

The Special Operations Forces (SOF) showcased the elimination of DPRK fighters in the Kursk region.

"During an enemy assault attempt, SOF operators opened fire with an MK-19 automatic grenade launcher and carried out several drone drops." – the SOF reported.

As a result, SOF… pic.twitter.com/07hdWSlte2

