Petteri Orpo rajalain lausunnosta: Otettiin todella iso askel

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tyytyväinen siihen, että perustuslakivaliokunta on huolellisen työn jälkeen päätynyt siihen, että hallituksen lakiesitys välineellistetyn maahantulon torjumiseksi voidaan säätää poikkeuslakina. Perustuslakivaliokunta korostaa, että lakiesitykseen on lisättävä kuitenkin sääntelyä oikeusturvakeinoista. Näitä käsitellään hallintovaliokunnassa, joka laatii esityksestä mietinnön.

– Olen hyvillä mielin siitä, että perustuslakivaliokunta on tehnyt huolellisen työn ja tullut siihen tulokseen, että tämä voidaan poikkeuslakina antaa ja hyväksyä. Ja koska tässä on kyse Suomen kansallisesta turvallisuudesta ja rajaturvallisuudesta, nyt voidaan edetä tämän lain käsittelyn kanssa eduskunnassa, Orpo kommentoi asiaa Verkkouutisille eduskunnassa.

– Seuraavassa vaiheessa sitten nämä lausunnossa olevat huomiot käydään läpi ja hallintovaliokunta tekee työnsä.

Oletko luottavainen siihen, että tämä laki saadaan hyväksyttyä eduskunnasta?

– Nyt ainakin otettiin todella iso askel. Nyt tämä on mahdollista ja toivon edelleenkin sitä hyvää yhteistyötä, mitä on ollut ryhmien välillä hallitus-oppositio -rajat ylittäen. Tämä on yhteinen asiamme. Turvallisuus yhdistää ja uskon ja toivon, että ratkaisut löytyvät.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Ne jättivät vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra sekä vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.