Pekka Toveri: Venäjä on menettänyt meri- ja ilmaherruuden läntisellä Mustallamerellä

Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri sanoo Venäjän Mustanmeren laivaston menettäneen viidesosan iskukyvystään Ukrainan iskuissa.

Toveri arvioi sodan tilannetta Mustallamerellä Verkkouutisten Tilannestudio-ohjelmassaan (alla).

Ukraina on suorittanut viime aikoina runsaasti onnistuneita operaatioita ja iskuja Mustanmeren alueella ja erityisesti miehitetyllä Krimin niemimaalla. Ohjusiskut ovat tuhonneet tärkeää ilmapuolustuskalustoa, arvokkaita sota-aluksia ja tiettävästi surmanneet ja haavoittaneet useita korkeita upseereita. Ukrainalaiset ovat myös ottaneet haltuun Venäjän aiemmin valtaamat rannikon porauslautat. Pekka Toverin mukaan tämä on heikentänyt lautoille sensoreita sijoittaneiden venäläisten meritilannekuvaa. Ukrainalaisten tilannekuva on taas puolestaan parantunut entisestään.

Hän katsoo tilanteen muuttuneen Venäjälle yhä epäedullisemmaksi.

– Käytännössä Venäjä on menettänyt meren herruuden ja ilmaherruuden läntisellä Mustallamerellä. Sen kyky toimia tuolla alueella on heikentynyt merkittävästi myös eteläosissa johtuen USV-uhasta [Ukrainan miehittämättömät pommiveneet]. Ukrainan rannikkoa se ei pysty enää uhkaamaan millään maihinnousulla tai muulla vastaavalla, Toveri arvioi.

– Mitä se pystyy tekemään, on jatkamaan ohjusiskuja, mutta niitäkin enää tuolta Krimin edustalta. Kovin paljon länteen ne eivät todennäköisesti uskalla enää ajaa, hän jatkaa.

Kehitys on mielenkiintoista sodan jatkumisen kannalta. Pekka Toveri pohtii Krimin tilannetta.

– Jos Ukraina pystyy jatkamaan näitä iskuja, niin kovin montaa syyskuun puolenvälin iskujen kaltaista iskua ei Venäjän Mustanmeren laivasto pysty enää ottamaan vastaan.

Ukrainan ohjushyökkäys tuhosi tuolloin kuivatelakalla Sevastopolissa olleet päivitetyn Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostovin ja suuren Roputsha-luokan maihinnousualus Minskin. Erityisesti modernin sukellusveneen menetys on kirvelevä isku Venäjän laivastolle. Myös kuivatelakan vaurioituminen osuu kovasti Venäjän laivaston jo ennestään kehnoon huoltokapasiteettiin.

– Pari vastaavaa iskua ja venäläiset joutuisivat todennäköisesti arvioimaan, kannattaako näitä parhaita suorituskykyjä, joita on enää hyvin vähän käytössä, jättää sinne Sevastopoliin, vai joudutaanko se tukeutuminen siirtämään Novorossijskiin Venäjän mantereen puolelle usean sadan kilometrin päähän, missä ne ovat paremmassa suojassa.

Toverin mukaan tällainen ratkaisu vaikeuttaisi kuitenkin entisestään Venäjän kykyä puolustaa Krimiä.

Hän uskoo venäläisten pyrkivän silti yhä pitämään kiinni Sevastopolista ja vahvistamaan sen puolustuksia. Toveri muistuttaa, että varsinaiseen toimintaan liittyvien ongelmien lisäksi kaluston lähtö Sevastopolista olisi Venäjälle nöyryytys.

