Täysosuma tuhosi Venäjän sukellusveneen totaalisesti: Ohjus räjähti aluksen sisällä

Ukrainan ohjusiskussa Krimin Sevastopolissa vahingoittunut Venäjän Mustanmeren laivaston päivitetty Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostov on asiantuntija-arvion mukaan menetetty todennäköisesti lopullisesti.

Merisodankäynnin ja sukellusveneiden asiantuntija H.I. Sutton arvioi tästä löytyvässä Naval Newsin kirjoituksessaan kuvia Donin Rostovista. Hiljattain julki vuotaneiden kuvien tausta oli hämärretty niiden alkuperän suojaamiseksi. Sutton kertoo Navaln Newsin nähneen alkuperäiset kuvat ja varmistaneen niiden aitouden.

Verkkouutiset kertoi kuvista ensin tässä jutussa. Suttonin mukaan niistä näkyy selvästi, että Ukraina onnistui saamaan iskussaan suoran osuman kuivatelakalla Sevastopolissa olleeseen sukellusveneeseen.

Kuvien perusteella iskussa käytetty brittiläinen Storm Shadow -risteilyohjus iskeytyi sukellusveneen runkoon aluksen keulassa. Ohjuksen suojattujen kohteiden tuhoamiseen tarkoitetun kaksivaiheisen BROACH-taistelukärjen ensimmäinen lataus näyttää tehneen reiän molempiin sukellusveneen runkoihin. Varsinainen lataus on taas mitä ilmeisimmin räjähtänyt aluksen sisällä aiheuttaen massiivista tuhoa suljetussa tilassa. Tästä todistaa aluksen kylkeen hieman sukellusveneen tornin jälkeen sisältä ulospäin revennyt aukko. Suttonin mukaan se voi kertoa joko ulos pyrkineestä räjähdysenergiasta tai sitten jälkiräjähdyksestä aluksen sisällä.

– Tuhoutunut ulkokuori vasta vihjaa sisällä tapahtuneista vahingoista. Emme ole nähneet kuvia sisältä, mutta voimme päätellä paljon. Taistelukärjen räjähdys on repinyt sukellusveneen sisuskalut riekaleiksi. Putket ovat repeytyneet telineistään, venttiilit hajonneet ja pinnat murtuneet. Reiästä kuvissa nouseva savu todistaa yhdestä tai useammasta tulipalosta. Nämä ovat sulattaneet ja käristäneet sähköjärjestelmät ja aiheuttaneet alkuperäisen reiän oheen lisää runkovaurioita, Sutton listaa aluksen kohtalosta.

Venäjän puolustusministeriö on väittänyt, että Donin Rostov tullaan korjaamaan ja palauttamaan laivaston käyttöön. Tämä ei kuitenkaan nyt julki tulleiden tietojen valossa ole realistista.

Sevastopolin isku vaurioitti Donin Rostovin lisäksi ainakin suurta Roputsha-luokan maihinnousualus Minskiä. Se oli sukellusveneen tapaan korjattavana kuivatelakalla. Myös Minskin vaurioita on arvioitu kuvien perusteella katastrofaalisiksi.

LUE MYÖS:

Ukraina kertoo suomalaisen satelliitin mahdollistaneen iskut Krimille



***UPDATE***

More considered piece on damage done to #Russian Kilo class submarine Rostov-on-Don…. Yes we did the headline!https://t.co/Sm97vW9GdA

— H I Sutton (@CovertShores) September 20, 2023