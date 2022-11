Pakkovärvätyt raivoavat videolla – upseeria lyötiin nyrkillä

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on jakanut Twitter-tilillään sosiaalisessa mediassa julkaistun videon (jutun alla) tuohtuneista mobilisoiduista venäläissotilaista.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla Moskovan alueella pakkovärvätyt sotilaat valittavat aggressiiviseen sävyyn upseerille asianmukaisten varusteiden ja hoidon puutteesta.

Kovaan ääneen solvauksia lateleva sotilas menettää lopulta hermonsa. Hän sanoo sylkäisevänsä upseerin kaulukselle ja henkäisee tämän naamalle viileässä ulkoilmassa. Upseeri työntää sotilaan kauemmas kädellään, mutta saa saman tien nyrkiniskun rintaansa. Tämän jälkeen sotilas jatkaa upseerin solvaamista.

– Ja henki sen kun paranee perustetuissa joukoissa, Pekka Toveri toteaa.

Välikohtauksen kerrotaan tapahtuneen Moskovan kaupungin ulkopuolella sijaitsevassa koulutuskeskuksessa.

Hermonsa menettänyt sotilas kertoo joukon olevan tyytymätön heille annettuun koulutukseen. Hän syyttää upseeria siitä, että heille ole järjestetty tarpeeksi muun muassa ampumaharjoituksia.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt sotilaat lähetetään Ukrainan rintamalle ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Tämän seurauksena taistelutahto on erittäin alhainen.

Pakkovärvätyistä muodostettujen yksiköiden kerrotaan myös kärsineen kovia tappioita taisteluissa.

Lukuisia taisteluista kieltäytyviä sotilaita sanotaan pidettävän laittomasti vangittuina tilapäisvankiloissa Ukrainan miehitetyillä alueilla.

LUE MYÖS:

Sotilaita pakotettiin rintamalle aseella uhaten

Näin Venäjä tuhoaa omia sotilaitaan, salaiset vankilat paljastuivat

Aggressive mobiks at the training centre near Moscow are not happy with the training provided to them. Here the man is arguing with the officer, blaming him for not providing enough shooting drills, and threatening to put him in his place. pic.twitter.com/fmRnwlCkVe

— Dmitri (@wartranslated) November 13, 2022