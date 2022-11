Sotilaita pakotettiin rintamalle aseella uhaten

Joukko pakkovärvättyjä venäläisiä sotilaita lähetettiin aseella uhaten Itä-Ukrainan rintaman etulinjaan Svatoven kaupungin lähellä, kertoo itsenäinen venäläinen Astra-media Telegramissa.

Ukrainan joukkojen hyökkäys aiheutti mobilisoitujen venäläisten muodostamalle komppanialle kovat tappiot, ja yksikön sotilaat pakenivat rintamalta.

– Komentajat sanoivat heille, että ”te olette käytöstä poistettua materiaalia. Jos ette mene takaisin, me ammumme teidät”, venäläissotilaiden vaimot kertovat Astra-medialle.

Tulan alueelta kotoisin olevat mobilisoidut sotilaat lähetettiin ensin koulutuskeskukseen ja kuljetettiin sieltä Ukrainaan.

Moni heistä antautui ukrainalaisille Svatoven lähellä 7. marraskuuta. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut Twitter-tilillään sosiaalisessa mediassa kiertävän videon, jolla antautuneet venäläissotilaat kertovat, kuinka upseerit ”heittivät heidät teurastettaviksi” ja kuinka upseerit pakenivat ensimmäisinä tykistökeskityksen alettua.

Loput venäläissotilaat pakenivat kohti omia linjoja.

– He ovat olleet helvetissä 1. marraskuuta lähtien. Tavallisia mobilisoituja on lähetetty aseella uhaten etulinjaan ilman asianmukaista koulutusta (11 päivää koulutuskeskuksessa), ilman tarvikkeita ja ruoka-annoksia (7 päivää ilman vettä ja ruokaa), ilman aseita ja varusteita, sanoo erään sotilaan vaimo Natalia Skvortsova.

– Heidät lähetettiin rintamalle erissä: yksi komppania saapui rintamalle ja tuhoutui tykistökeskityksessä, minkä jälkeen se korvattiin taas toisella komppanialla. Minun mieheni oli 15 tuntia tulituksen alla. Heillä oli pelkästään rynnäkkökiväärit panssarivaunuja vastaan. He pakenivat, kertoo toisen sotilaan vaimo Taisiya.

Perääntyvät sotilaat kohtasivat kulunvalvontapisteellä venäläisiä sotilaspoliiseja.

– Heille (mobilisoiduille sotilaille) sanottiin, että ”me ammumme teidät tähän paikkaan. Me emme tarvitse teitä, te olette lihaa”. Osa sotilaspoliiseista yritti sulkea heidät monttuun ilman vettä ja ruokaa, Taisiya jatkaa kertomustaan.

Tällä hetkellä kovia kokeneet venäläissotilaat ovat hajallaan eri puolilla Svatoven piirin aluetta ja asuvat pelloilla.

– He pelkäävät, että joku (venäläinen sotilastaho) lähtee etsimään heitä. He ovat valmiita ampumaan takaisin, koska he pelkäävät tulleensa leimatuiksi karkureiksi, Taisiya sanoo.

3/ A large group of these men surrendered to the Ukrainians near Svatove on 7 November. In a video, they say their officers "threw them out to slaughter" and were the first to flee when the shelling started.pic.twitter.com/fukPuQFeaM

— ChrisO (@ChrisO_wiki) November 13, 2022