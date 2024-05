Petteri Orpo: Tuomitsen kaiken väkivallan demokratioitamme vastaan

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo järkyttyneensä uutisesta, että hänen ministerikollegaansa, Slovakian pääministeri Robert Ficoa on ammuttu.

– Tuomitsen kaikki väkivallanteot demokratioitamme vastaan. Hän ja hänen perheensä ovat ajatuksissani, Orpo sanoo X-päivityksessään.

Ensitietojen mukaan Fico olisi haavoittunut välikohtauksessa vatsaan ja hänen tilaansa on kuvailtu vakavaksi, brittilehti The Telegraph kertoo. Pääministeri vietiin helikopterilla sairaalaan tapahtumapaikalta, joka sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Slovakian pääkaupungista.

Fico nousi uudelleen valtaan Slovakiassa viime syksynä järjestetyissä vaaleissa.

Shocked by the news from Slovakia about the shooting of my colleague Robert Fico. I condemn any act of violence against our democracies. My thoughts are with him and his family.

