Ukraina iski lentotukikohtaan Krimillä – venäläinen sotabloggari tunnusti ”vakavat tappiot”

Ukraina iski viime yönä ATACSM-ohjuksilla Krimin Sevastopolissa sijaitsevaan Belbekin lentotukikohtaan. Venäläiset ”sotakirjeenvaihtajat” ovat valitelleet Telegramissa menetyksiä.

– Huonoja uutisia Sevastopolista. Olemme menettäneet lentokoneita, ilmatorjuntaa ja sotilaita, kertoo eräs, jonka mukaan ohjusiskun aiheuttamat tappiot ovat valitettavan vakavat.

Venäjän virallisen tiedon mukaan hyökkäyksessä torjuttiin kymmenen ohjusta.

Telegram-viestin mukaan yksi Mig-31-hävittäjä tuhoutui täysin, kolme Su-27-konetta vahingoittui ja niiden korjausmahdollisuuksia selvitetään. Kaksi ilmatorjuntaohjusjärjestelmää (S-300, S-400) sekä tutka menetettiin myös. Yksitoista sotilasta kuoli.

Tiedot ovat toistaiseksi vahvistamattomia, toteaa viestin jakanut Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko.

Räjähdykset tallentuivat videolle ja tänään iskun tuhoista on levinnyt myös kuvia sosiaaliseen mediaan.

"Bad news from Sevastopol": Russian "military correspondents" complain about reported losses after the attack on the Belbek airfield in occupied Crimea.

One of them wrote:

"Bad news from Sevastopol. We have lost airplanes, air defense and military.

As a result of shelling… https://t.co/zrKKJrMRcC pic.twitter.com/sGqmZ4sNKQ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 15, 2024