Näin Venäjä tuhoaa omia sotilaitaan, salaiset vankilat paljastuivat

Taisteluista kieltäytyviä kymmeniä pakkovärvättyjä venäläisiä pidetään laittomasti vangittuina tilapäisvankiloissa Ukrainan miehitetyillä alueilla, kertoo itsenäinen venäläinen Astra-media Telegramissa.

Vankilat muodostavat laajan verkoston. Vangittujen sotilaiden kerrotaan elävän kauheissa olosuhteissa, ja he joutuvat toistuvasti pahoinpidellyiksi.

Useat eri mediat ovat uutisoineet Venäjän armeijan kohtelevan ankararasti sotilaita, jotka kieltäytyvät taistelemasta Ukrainan rintamalla. Venäläissotilaat joutuvat tilapäisvankiloihin, joissa heitä hakataan ja pidetään nälässä. Miehiä myös painostetaan palaamaan takaisin etulinjaan.

Astra-media tunnisti ja paikansi ainakin seitsemän vankilaa Itä-Ukrainan Luhanskin ja Donetskin alueilla. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen arvioi Twitterissä, että vankiloita on todennäköisesti paljon enemmän. Monesti sotilaita suljetaan esimerkiksi kellareihin.

Astra selvitti asiaa sukulaisten kertomusten ja vangittujen venäläissotilaiden sosiaalisessa mediassa jakamien kuvien ja videoiden perusteella. Tähän mennessä on tunnistettu jopa 60 vangittua sotilasta.

Esimerkiksi Luhanskin alueella sijaitsevassa Zaitseven kylässä viruu 43 miestä kellarissa vangittuina. Ennen rintamalle lähtöä he saivat hyvin vähän koulutusta, joka piti sisällään ampumista, juoksuhautojen kaivamista ja ensiavun alkeita.

Joukko lähetettiin Luhanskin etulinjaan 20. lokakuuta todennäköisesti Svatoven ja Kreminnan kaupunkien läheisyyteen. Päästyään rintamalle upseerit hylkäsivät sotilaat, joilla ei ollut lainkaan logistista tukea, viestintävälineitä, ruokaa, vettä tai ampumatarvikkeita.

Erään sotilaan poika kertoo miesten syöneen ”mitä ikinä löysivät ja juoneen lätäköistä”.

– Heille ei tuotu mitään, heidät yksinkertaisesti lähetettiin kuolemaan, poika sanoo.

Useat sotilaat kuolivat ja loukkaantuivat ukrainalaisten raskaassa tykistötulessa. Kevyesti aseistetut venäläiset eivät pystyneet vastata tuleen, koska heillä ei ollut raskaita aseita eikä ampumatarvikkeita.

Lopulta joukko lähti rintamalta ja käveli 60 kilometrin matkan Starobilskiin. Heidän sukulaisensa vuokrasivat bussin tuodakseen miehet kotiin. Miehet pysäytettiin kuitenkin rajalla ja lähetettiin Zaitseven kylään, jossa he ovat vangittuina.

– Heillä on kaksi vaihtoehtoa – joko heidät lähetetään takaisin kuolemaan ja teurastettaviksi tai heidät lähetetään vankilaan, sotilaan poika kertoo.

– Komentajamme hävittävät omia sotilaitamme, ei vihollinen.

