Petteri Orpo: SDP elää jossain rinnakkaisessa todellisuudessa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin talouslinja on sama kuin SDP:n Antti Rinteen ja Sanna Marinin linja.

Kokoomusjohtaja ryöpytti SDP:tä eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Hänen mukaansa kovia talouden sopeutustoimia on tehty, koska se on välttämätöntä, kun velkaantuminen on hallitsemattomassa tilassa.

– On aivan yhtä selvää, niin kuin (keskustan) välikysymyksessäkin todetaan, että tämä maa ei leikkaamalla tästä pelkästään nouse. Sillä tasataan velkaantuminen, vaan tämä maa nousee kasvulla, Petteri Orpo kiitti keskustaa.

Hänen mukaansa sitä varten jokainen hyvä idea on tervetullut ja ne käydään läpi.

– Mutta sitten, arvoisa sosialidemokraattinen liike. Vähän(Paavo) Lipposta mukaillen, en muista tarkkaan sanoja, mutta kyllä se niin vaan on että kyllä nämä teidän puheenne ovat täysin vastuuttomia, Petteri Orpo aloitti.

– Te elätte jossakin rinnakkaistodellisuudessa. Te ette vieläkään tunnista sitä mikä on se tilanne missä Suomi on. Millaista tahtia me velkaannumme.

Pääministeri Orpon mukaan SDP esittelee kauniin paketin ja sanoo, että siinä on yhdeksän miljardia säästöjä.

– Mutta kun sinne kurkistaa sisälle, sieltä löytyy se punainen läyssäke, jossa on jonkin verran säästöjä ja 3,5 miljardia veronkorotuksia. Niiden teidän entisten negatiivisten verovaikutustenne päälle kun pistää 3,5 miljardia veroja suomalaiselle työlle, yrittämiselle ja investoinneille – niin lopputulema on karmea, Orpo sanoi.

– Lindtmanin linja on aivan sama kuin Rinteen-Marinin linja talouspolitiikassa. Se on kolmen v:n linja: velka, verot ja vastuuttomuus.

– Se ei ole vaihtoehto hallituksen politiikalle, Orpo jatkoi.

Keskustan väitettä ettei hallitus tee yrittäjien mieleistä politiikkaa Petteri Orpo niin ikään ihmetteli.

– Te olette menettäneet täydellisesti ilmeisesti yhteyden yrittäjiin. Yrittäjät tukevat hallituksen ohjelmaa, niitä uudistuksia joita me teemme suomalaisen yrittäjyyden edistämiseksi.

Kuka tahansa Orpon mukaan nyt hallituksessa vastuussa istuisikin, hänellä olisivat samat talousluvut edessään ja jokainen tekisi näitä ratkaisuja.

– Myös edustaja (vasemmistoliiton Li) Anderssonilla. Hän ottaisi velkaa, ja sitten oltaisiin liiallisen alijäämän menettelyssä.

Suomen velka on ollut hallitsemattomassa tilassa