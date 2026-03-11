Onko lemmikin kuolema syy sairauslomalle? Lääkäriltä suora vastaus

Onko lemmikin kuolema syy jäädä töistä sairauslomalle?

Aihe herättää keskustelua säännöllisesti. Monelle lemmikinomistajalle oman lemmikin menettäminen on niin kova paikka, että ajatus työnteosta tuntuu täysin mahdottomalta. Tilanne on erityisen paha silloin, jos töissä pitäisi olla tekemissä muiden ihmisten kanssa. Erityisen hankala tilanne on asiakastyössä olevilla tai niillä henkilöillä, joiden pitäisi pystyä esittämään töissä energistä ja pirteää.

Vaikka lemmikkieläimen menettäminen voi olla omistajalle oman lapsen menettämiseen verrattava kokemus, se ei silti automaattisesti ole peruste jäädä pois töistä.

– Koska se ei ole sairaus eikä vamma, jotka ovat perusteita sairauspoissaolotodistuksen kirjoittamiselle, Terveystalon johtava työterveyslääkäri Anita Riipinen vastaa Verkkouutisille.

Hänen mukaansa tämä perustuu siihen, että lemmikkieläimen menettämisessä ei ole kyse henkilön sairaudesta vaan surureaktiosta.

– Suru on elämään kuuluva normaali reaktio, jota toivon mukaan ei lähdetä medikalisoimaan, Riipinen toteaa.

Poissaolosta voidaan neuvotella

Riipisen mukaan mahdollisesta poissaolosta voidaan neuvotella työntekijän ja työnantajan välillä. Työnantajalla on oikeus päättää siitä, voiko työntekijä olla palkallisesti poissa töistä vai ei. Työnantajan kanssa voi keskustella myös mahdollisesta palkattomasta vapaasta tai saldovapaiden käyttämisestä.

Tällaisessa tilanteessa työn keventäminen tai etätyöt ovat mahdollisia vaihtoehtoja työssä jatkamisen tukemiseksi.

Jos työntekijän tehtäviin kuuluu esimerkiksi asiakaspalvelutyössä olemista, työnantaja voi Riipisen mukaan pohtia, voisiko hänelle järjestä muutamaksi päiväksi muita työtehtäviä.

– Nämä ovat hallinnollisia ratkaisuja, joita työnantaja voi miettiä.

Mahdollinen poissaolon myöntäminen on jokaisen työnantajan oma ratkaisu. Mitään laillista pakotetta työnantajalla ei silti ole. Hänellä on oikeus vaatia työntekijää tulemaan normaalisti töihin lemmikkieläimen kuolemasta riippumatta.

Yhteydenottoja tulee säännöllisesti

Lemmikkieläinten kuolemiin liittyviä yhteydenottoja tulee työterveyteen jonkin verran. Riipisen mukaan työntekijöille on usein epäselvää, onko lemmikin kuolema syy saada sairauspoissaolotodistus vai ei.

– Osittain taustalla on varmasti tietämättömyyttä.

Riipinen sanoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka ovat surun murtamia ja haluavat jäädä sairauslomalle. Hän kertoo olevansa itsekin koiran omistaja ja ymmärtää, että lemmikin menettäminen aiheuttaa suurta surua.

– Suru kuuluu elämään. Surussa toivon mukaan työpaikka ja työyhteisö tukisivat ihmistä surun hetkellä, hän pohtii.

Suru voi laukaista mielenterveyden häiriön

Joskus lemmikkieläimen kuolema voi olla omistajalle niin kova paikka, että se laukaisee pidempikestoisen mielenterveyden häiriön. Se voi olla syy sairauslomalle jäämiselle.

– Jos taustalla on esimerkiksi pitkäkestoista masennusta tai muita mielenterveyden häiriöitä, ne huomioidaan [sairausloman perusteen] arvioinnissa. Kokonaisuutta tulee aina arvioida ja siltä pohjalta voidaan miettiä työntekijän toimintakykyä.

Työ- ja toimintakyvyn arviointiin voivat vaikuttaa myös muut elämässä sattuneet vastoinkäymiset. Elämässä voi tulla vastaan tilanteita, jotka murentavat henkisen toimintakyvyn ja vaikuttavat kielteisesti töistä suoriutumiseen.

– Joskus suru voi tietysti laukaista tällaisen reaktion.

Suru ei ole sairautta

Monelle lemmikinomistajalle oma lemmikkieläin ei ole pelkkä eläin vaan täysivaltainen perheenjäsen. Siksi oman kissan tai koiran kuolema voi tuntua yhtä pahalta kuin ihmislapsen tai muun läheisen ihmisen menettäminen.

– Lemmikki on varmasti usein hyvin rakas. En lähde millään tavalla väheksymään lemmikin omistajan surua, Riipinen toteaa.

Riipinen huomauttaa, että edes läheisen ihmisen kuolema ei ole automaattisesti peruste jäädä sairauslomalle. Tiiviisti sanottuna suru pelkästään ei siis ole peruste saada sairauslomaa töistä.

– Suru ei ole sairautta, Riipinen painottaa.

