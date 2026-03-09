Nämä koirarodut elävät muita selvästi pidempään

Agria-eläinvakuutuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisista koiranomistaja mainitsee koiran pitkän iän salaisuudeksi laadukkaan ruoan ja runsaan liikunnan lisäksi myös turvallisen ulkoilun; koiraa pidetään vapaana vain paikoissa, joissa sillä ei ole mahdollisuutta juosta auton alle tai karata.

Yhä useampi koiranomistaja tekee tietoisia valintoja tarjotakseen lemmikilleen pitkän ja terveen elämän. Kiinnostus terveisiin elämäntapoihin näkyy nyt myös eläinten hoidossa: omistajat panostavat koiransa laadukkaaseen ruokaan, monipuoliseen liikuntaan, hyvinvointipalveluihin sekä säännöllisiin terveystarkastuksiin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Oikeilla rutiineilla ja pienellä ylimääräisellä huomiolla voimme antaa nelijalkaisille ystävillemme lisää terveitä vuosia. Painon seuranta, oikeanlainen ravinto ja säännöllinen liikunta ovat pitkän ja terveen koiranelämän perusta, sanoo Heidi M. Elomaa, eläinlääkäri ja Agria-eläinvakuutuksen maajohtaja tiedotteessa.

Ennaltaehkäisy on avainasemassa

Ennaltaehkäisevän kotihoidon merkitys on suuri. Koiran säännöllinen hampaiden harjaus, suun kunnon tarkistus, tassujen ja kynsien huolto sekä korvien ja silmien kunnon tarkkailun tulisi kuulua jokaisen koiranomistajan arkisiin askareisiin.

– Pienetkin muutokset koiran voinnissa voivat olla merkki alkavasta sairaudesta. Kun omistaja huomaa muutokset ajoissa, on paranemisennuste usein huomattavasti parempi, kun pitkälle edenneiden vaivojen hoitamisessa, muistuttaa Elomaa.

Rotu vaikuttaa ennustettuun elinaikaan

Vaikka koirasta pitäisi kuinka hyvää huolta tahansa, myös perimällä ja rodulla on vaikutusta koiran elinikäodotteeseen. Agrian koirarotuprofiilit sisältävät tilastoja vakuutettujen koirien kuolinsyistä sekä niiden yleisyydestä kyseisellä rodulla verrattuna muihin koirarotuihin.

Poimintoja videosisällöistämme

Koiran rotu vaikuttaa sen elinikään yllättävän paljon. Yleisesti ottaen pienet ja kevyet koirarodut elävät pidempään kuin suuret ja raskaat rodut. Tiedetään, että monet liioitellut piirteet altistavat koiran erilaisille elämänlaatua heikentäville vioille ja sairauksille. Esimerkiksi lyhytkuonoisten eli brakykefaalisten koirarotujen elinikäodote on huomattavasti alhaisempi kuin monien muiden rotujen. Nartut elävät keskimäärin hieman vanhemmiksi kuin urokset, rodussa kuin rodussa.

Lyhimmän eliniän listalle nousee Agrian tilastoissa myös muutamia metsästyskoirarotuja. Näissä kuolinsyy ei kuitenkaan ole sairauden aiheuttama, vaan tapaturma: metsästyskoirat jäävät käyttötarkoituksensa vuoksi muita rotuja useammin auton tai junan alle.

– Joitakin saattaa yllättää rotuprofiilien tieto siitä, että puhdasrotuisten koirien keskimääräinen elinikä on sekarotuisia korkeampi. Agrian tilastojen mukaan sekarotuisten koirien eliniän mediaani on alle seitsemän vuotta, kertoo Elomaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yleisimmän kuolinsyyn paikkaa koirilla pitää syöpä. Sitä esiintyy monessa rodussa ja lukuisissa eri muodossa, kuten esimerkiksi nisäkasvaimina, ihokasvaimina, kivessyöpänä, verisyöpänä ja luusyöpänä.

Kyselytutkimuksen toteutti Agrian toimeksiannosta Xtreme Insight AB joulukuussa 2024, ja vastauksia antoi kaikkiaan yli 800 suomalaista lemmikinomistajaa.

Agrian koirarotuprofiilit pitävät sisällään sairastuneisuustilastoja 180 rodusta ja kuolleisuustilastoja 50 rodusta. Tilastot ovat vuosilta 2016-2021.