Nyt se on tutkittu: Kissat ymmärtävät omistajan käskyt mutta eivät tottele

Kissat eivät aina piittaa omistajiensa komennoista. Asia ilmenee Tokion yliopistossa tehdyn tutkimuksen tuloksista. Tutkimus on julkaistu Animal Cognition -tiedejulkaisussa.

Tutkijat tarkkailivat kissojen aivojen toimintaa EEG-aivosähkökäyrän avulla. Tulokset paljastivat yllättävää tietoa siitä, miten kissat reagoivat oman nimensä kuulemiseen ja omistajansa antamiin komentoihin.

Kissat esimerkiksi tunnistivat oman nimensä ja ymmärsivät jopa yksittäisiä sanoja tai komentoja. Aivokäyrän perusteella kissa ymmärsi, jos omistaja käski sitä esimerkiksi lopettamaan huonekalujen raapimisen tai tulemaan alas pöydältä.

Vaikka kissat ymmärsivät komennot, tutkimuksen mukaan ne eivät aina tottele omistajaansa. Tulosten mukaan kissa noudatti komentoja vain silloin, jos se itse halusi niin. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että kissoilla on oma tahto eivätkä ne suostu aina noudattamaan omistajansa käskyjä. Samankaltaisia tuloksia on havaittu aiemmissakin kissojen käyttäytymistä mittaavissa tutkimuksissa.

Tutkimuksessa oli mukana 20 kotikissaa. Tuloksissa ilmeni, että kissat reagoivat omistajansa äänen kuulemiseen aina eri tavalla kuin vieraiden ihmisäänien kuulemiseen.

Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Yle.