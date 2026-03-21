Näin muovipussiin hylätyt vastasyntyneet kissanpennut voivat nyt

Muovipussiin hylätyt kissanpennut ovat turvassa ja voivat tilanteeseen nähden hyvin, kertoo Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys.

Tapaus nousi julkisuuteen sen jälkeen, kun ohikulkija havaitsi ojasta kuuluvaa maukumista. Hän paikansi äänen ojaan jätettyyn muovipussiin, jonka sisältä löytyi neljä vastasyntynyttä kissanpentua.

Kissanpentujen löytyminen nousi nopeasti valtakunnalliseksi uutiseksi ja tapaus on herättänyt ihmisissä järkytystä sekä suoranaista raivoa siitä, miten kukaan ihminen pystyy näin järkyttäviin tekoihin.

Eläinsuojeluyhdistys huomauttaa, että vaikka tapaus on järkyttävä, se ei valitettavasti ole poikkeuksellinen. Vastaavia tapauksia tulee eläinsuojelun tietoon ajoittain.

Tilanteesta tekee entistä vakavamman se, että hylätyt kissanpennut olivat täysin avuttomia. Ne olivat vastasyntyneitä, joten niiden silmät olivat vielä kiinni. Niiden napanuoretkin olivat vielä kiinni, mikä viittaa siihen, että ne oli synnytetty vain hetkeä ennen muovipussiin hylkäämistä.

Eläinsuojeluyhdistys kiittää kissanpentujen löytäjää, jonka esimerkillinen toiminta pelasti kissanpentujen hengen. Ilman hänen nopeaa ja esimerkillistä toimintaansa kissanpennut olisivat todennäköisesti menehtyneet.

– Löytäjä toimi tilanteessa esimerkillisesti ja otti välittömästi yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen. Lämmin kiitos [kissanpennut löytänyt] Aleksi Salmi nopeasta reagoinnista, ilman sitä pentujen kohtalo olisi voinut olla toinen, Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys kiittää julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Pennut siirtyivät nopeasti eläinsuojelun sijaiskotiin, jossa ne saavat asianmukaista ja tarvitsemaansa hoitoa.

– Alkuolosuhteisiin nähden pentujen vointi on tällä hetkellä hyvä: ne syövät ja ovat virkeitä.

Tapaus täyttää rikoksen tunnusmerkistön ja asiasta on tehty rikosilmoitus poliisille.

Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan tapaus on vakava muistutus vastuullisen lemmikinpidon merkityksestä.

– Vaikka asenteet ovat vähitellen muuttumassa, työtä on yhä tehtävänä. Tilanne edellyttää pitkäjänteistä valistuksellista eläinsuojelutyötä, mutta kyse on myös perustavanlaatuisesta empatiasta tai sen puutteesta, siitä miten kohtelemme täysin avuttomia eläviä olentoja.

Ennen lemmikkieläimen hankkimista kannattaa muistaa, että sen mukana tulee myös suuri vastuu. Jos et ole valmis huolehtimaan lemmikkieläimestäsi, älä hanki sellaista. Lemmikkieläintä harkitsevan kannattaa muistaa sekin, että lemmikkieläin on elävä ja tunteva olento eikä sitä voi hylätä kuin tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa. Eläinsuojeluyhdistykset ovat saaneet ihmisiltä yhteydenottoja, joissa kissan omistaja haluaisi luopua lemmikistään, koska ”ei enää tarvitse sitä”.