Moni unohtaa tämän ennen lemmikin hankintaa, voi johtaa eläimen kärsimykseen

Haaveiletko lemmikkieläimen hankkimisesta?

Omistajilleen lemmikkieläimestä on sekä iloa että seuraa. Tutkimuksissa on myös havaittu, että lemmikkieläimillä on myönteisiä vaikutuksia omistajiensa mielenterveyteen. Koska monet lemmikit vaativat myös ulkoiluttamista ja säännöllistä ruokintaa, lemmikkieläin auttaa omistajaansa pitämään kiinni säännöllisistä päivärytmeistä. Esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen on samalla hyvä keino huolehtia omasta kunnostaan.

Jokaisen lemmikistä haaveilevan kannattaa kuitenkin muistaa, että eläimen hankintaan liittyy myös suuri vastuu. Siksi ennen pörröisen perheenjäsenen hankkimista kannattaa tarkasti miettiä, millä keinoin sille voi tarjota mahdollisimman hyvän elämän.

– Jokaisen eläimen hankkimista suunnittelevan tulee harkita tarkkaan, onko hänestä huolehtimaan eläimestä sen koko elämän ajan. Lemmikin omistaminen vaatii aina aikaa, jaksamista, läsnäoloa, rahaa ja osaamista, asiantuntijatyön päällikkö Pihla Markkola SEY Suomen eläinsuojelusta muistuttaa Verkkouutisille.

Näiden asioiden riittävyys kannattaa punnita hyvin.

– Esimerkiksi koiran kohdalla tulee miettiä tarkkaan, onko koiralle varmasti tarpeeksi aikaa ja pystytäänkö arki järjestämään niin, ettei koira joudu olemaan liian pitkiä aikoja yksin kotona.

Markkolan mukaan on myös hyvä muistaa, että eläinrakkaus ei aina tarkoita eläimen omistamista, vaan eläinten seurasta voi nauttia muutenkin, vaikkapa ulkoiluttamalla naapurin koiraa, leikkimällä sukulaisen kissan kanssa tai tarkkailemalla luonnoneläinten touhuja.

Jos lemmikki on tulossa lapselle, on aina muistettava, että aikuinen on viime kädessä vastuussa lemmikistä.

– Aikuisen tehtävänä on huolehtia, että eläin ruokitaan, sen asumus pidetään siistinä (jos kyse on esimerkiksi pienestä jyrsijästä), ja että eläin viedään eläinlääkäriin tarvittaessa. Eli vaikka lemmikki tulisi lapselle, aikuisen täytyy ottaa selvää sen perushoidosta ja osata hoitaa lemmikki tarvittaessa, Markkola muistuttaa.

Vikkelä jyrsijä ei välttämättä ole lapselle sopivin lemmikki. PIXABAY

Eläimen tarpeet pitää tuntea

Lemmikkieläintä hankkivan kannattaa tarkasti miettiä myös se, millainen eläin olisi sopiva hänen lemmikikseen.

– Etukäteen tulee perehtyä siihen, mitä lemmikiksi harkitun eläinlajin eläimet tarvitsevat voidakseen hyvin eli millaisia niiden lajityypilliset käyttäytymistarpeet ovat, Markkola kertoo.

Seuraavaksi on pohdittava, kuinka hyvin ja miten lemmikin tarpeet voidaan toteuttaa.

– Pystytäänkö tarjoamaan eläimelle elinympäristö, jossa on päivittäin eläimelle tärkeää tekemistä ja positiivisia kokemuksia? Pystytäänkö esimerkiksi kanille järjestämään sille tärkeä mahdollisuus kaivamiseen? Entä miten kissalle järjestetään saalistusvietin toteuttaminen turvallisesti?, Markkola luettelee asioita jotka on syytä kysyä etukäteen itseltään.

Ennen lemmikin hankkimista kannattaa miettiä myös sitä, sopiiko oma koti ja elämäntyyli eläinlajille. Tätä pohdintaa pitää tehdä myös pienempien lemmikkien kuten jyrsijöiden kohdalla.

– Onko kodissa mahdollista rajata vaikkapa marsuille oma huone touhuta? Saadaanko sähköjohdot piiloon kanien nakertelulta niin, että kanit voivat loikkia asunnossa turvallisesti?

Jos lemmikin hankkii lapselle, on hyvä miettiä myös lemmikin käsiteltävyyttä.

– Vikkelimmät pikkujyrsijät eivät esimerkiksi välttämättä ole helpoin lemmikki lapselle, vaikka ne pieniä ja suloisia ovatkin. On myös tärkeä muistaa, että vaikka lemmikki hankittaisiin lapselle, on eläimen hyvinvointi aina aikuisen vastuulla, Markkola painottaa.

Lemmikkiä hankkivan täytyy muistaa, että lemmikin hoitoon pitää sitoutua koko sen eliniän ajaksi. Lemmikkieläimen ottaminen tarkoittaa siis myös suureen vastuuseen sitoutumista.

– Lajista riippuen on hyvä miettiä aikaperspektiiviä jopa 10–15 vuoden päähän. Eli jos vaikka 10-vuotiaalle lapselle hankkii koiran, koira on luultavasti elossa vielä, kun lapsi muuttaa pois kotoa. On pohdittava valmiiksi sekin, kuka koiraa sitten hoitaa.

Lemmikkien on todettu parantavan omistajiensa elämänlaatua. PIXABAY

Lemmikki on tunteva olento, ei lelu

Monessa perheessä lemmikkieläin on saatettu hankkia lapsen toiveesta. Markkola suosittelee, että vanhemmat käyvät ennen lemmikin hankintaa lapsen kanssa tarkasti läpi lemmikkieläimen kohteluun ja hoitoon liittyviä asioita.

– Lapsen kanssa kannattaa yhdessä opetella ja pohtia, millaisia asioita lemmikin kanssa eläessä tulee ottaa huomioon. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi se, että koiran kanssa on lähdettävä ulos säällä kuin säällä, tai että hamsterin asumus tulee sijoittaa niin että se saa rauhassa nukuttua päiväsaikaan. Valittuun eläinlajiin kannattaa tutustua rauhassa ja käydä mahdollisuuksien mukaan tutustumassa eläinlajin edustajiin myös konkreettisesti.

Myös lapselle kannattaa opettaa jo varhain, että kyse on tuntevasta ja elävästä olennosta eikä lelusta, jota voi kohdella miten tahansa. Sama koskee myös aikuisia.

– Lemmikkinä eläin on usein täysin riippuvainen ihmisen toiminnasta ja kyvystä huomioida sen tarpeet. Myös aikuisen on hyvä opetella lukemaan oman lemmikkinsä eleitä ja tunnetiloja parhaan kykynsä mukaan. Lemmikin normaalia käyttäytymistä on hyvä havainnoida ja tunnistaa vähintään poikkeamat sekä stressin tai kivun merkit.

Lemmikkieläin ei ole lelu. Jos siitä ei pysty huolehtimaan, on parempi olla hankkimatta lemmikkiä. PIXABAY

Kaikki ihmiset eivät ole lemmikkinsä arvoisia

Valitettavasti kaikki ihmiset eivät kohtele lemmikkejään hyvin. Säännöllisesti tulee esiin tapauksia, joissa ihmiset ovat hylänneet kesäksi otetun lemmikkikissan kesän jälkeen.

Markkolan mukaan lemmikkejä saatetaan ottaa liian kevyin perustein ymmärtämättä eläimen tarpeita.

– Erityisen konkreettisesti tämä näkyy hylättyjen kissojen kohdalla. Joskus unohtuu, että eläimen hyvinvoinnin eteen täytyy nähdä vaivaa ja sen hoitoon käyttää rahaa, jotta se voi hyvin.

Samalla Markkola huomauttaa, että suurin osa ihmisistä kohtelee lemmikkejään hyvin.

– Valitettavasti kaikilla eläimillä ei kuitenkaan ole arvoistansa omistajaa, vaan eläimet joutuvat kokemaan kaltoinkohtelua ja kärsimystä.

Koirien kohdalla tavallisia ongelmia ovat esimerkiksi seuran, tekemisen ja liikunnan puute.

– Myös kissojen hyvinvointia heikentää tyypillisesti esimerkiksi tekemisen puute. Etenkin sisäkissan hyvinvointi edellyttää omistajaltaan aktiivista virikkeellistämistä sekä tilan suunnittelua. Pahimmillaan ongelmat näkyvät siinä, että kissoja edelleen usein hylätään, Markkola toteaa.

Pienten lemmikkien, kuten kanien ja jyrsijöiden, tyypillisiä ongelmia ovat pienet ja virikkeettömät pitopaikat sekä puutteellinen kivun ja sairauksien hoito.

– Lisäksi aina ei ymmärretä, että pienikin lemmikki voi tarvita sairaudenhoitoa.

Lemmikinomistaja on vastuussa eläimensä hyvinvoinnista. Esimerkiksi sisäkissat tarvitsevat virikkeitä ja leikkimistä, jotta ne eivät tylsisty. PIXABAY

Lemmikki voi aiheuttaa yllättäviä kustannuksia

Lemmikkieläimen omistaminen voi aiheuttaa myös yllättäviä kustannuksia. Eläimen sairastuessa kustannukset voivat nousta tuntuviksi. Tähän kannattaa varautua jo lemmikkiä hankkiessa.

– Arkisten, kuukausittaisten menojen lisäksi lemmikin kanssa on varauduttava vuosittaisiin terveydenhuoltokuluihin. Lisäksi tarvitaan suunnitelma, miten toimitaan äkillisten sairaudenhoitokulujen kohdalla. Tämä tulee muistaa myös pienimpien lemmikkien kanssa, Markkola muistuttaa.

Joskus ihmisellä voi olla sellainen elämäntilanne, ettei hänen kannata hankkia lemmikkieläintä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ihminen matkustelee paljon tai hänellä ei ole aikaa viettää aikaa lemmikkinsä kanssa.

– Jokaisen lemmikin hoitoon tulee varata vuorokaudesta tunteja, joten kovin kiireisen ihmisen arkeen lemmikki ei välttämättä sovi.

Myös se tulee myös punnita, kestääkö oma taloustilanne eläimen omistamisen kuukausittaiset kustannukset ja yllättävätkin menot.

– Jos epäilyttää, onko itsellä resursseja huolehtia lemmikistä sen koko eliniän ajan, voi suurinta eläinrakkautta olla jättää oma lemmikki hankkimatta, Markkola sanoo.

LUE MYÖS:

”En tarvitse enää kissaa” – eläinsuojeluyhdistys tyrmistyi yhteydenotosta

Loukkaantunutta lintua on pakko auttaa – laiminlyönti voi olla rikos