Julkisella sektorilla etätyö on yleisempää kuin luullaan, yli 200 paikkaa avoinna

Etätöiden tekeminen julkisella sektorilla on yleisempää kuin moni voisi kuvitella. Tälläkin hetkellä kuntien ja hyvinvointialueiden avoimia työpaikkailmoituksia kokoavalla kuntarekry.fi -sivustolla on avoinna yli 200 rekrytointia, joissa tarjotaan osittaista etätyömahdollisuutta. Yksittäisissä työpaikoissa on jopa täysi etätyömahdollisuus. Asia ilmenee rekrytointi- ja HR-palveluita tarjoavan Grade Suomen tekemästä selvityksestä.

Lapin hyvinvointialueella etätyöstä on tullut luonnollista niissä työtehtävissä, jotka eivät ole paikkariippuvaisia, kuten erilaisissa asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä. Etätyön koetaan lisäävän työn tehokkuutta, koska työ ei keskeydy samalla tavalla kuin toimistolla, kertoo rekrytointiasiantuntija Linda Riuttala.

– Etätyö lisää joustavuutta, helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä edistää työssä jaksamista ja hyvinvointia. Etätyö mahdollistaa työtehtävien hoitamisen sujuvasti ja tehokkaasti, sillä siirtymiin ei kulu aikaa, Riuttala sanoo tiedotteessa.

Etätyömahdollisuuden tarjoamisen on koettu helpottavan myös rekrytoimista Lapissa, Riuttala kertoo.

– Etätyö mahdollistaa työn tekemisen yli aluerajojen, mikä mahdollistaa potentiaalisten työntekijöiden rekrytoimisen Lappiin, koska työ ei edellytä sitoutumista maantieteellisesti tietylle alueelle, hän toteaa.

Linda Riuttala kokee etätyömahdollisuuden vaikuttavan suuresti omaan arkeen ja työssä viihtymiseen Lapin hyvinvointialueella, koska se tarjoaa joustavuutta sekä mahdollisuuden parempaan keskittymiseen ja palautumiseen. Etäjohtamista hän kuitenkin pitää tärkeänä ja kokee, että hyvinvointialueella on onnistuttu toimivien etäkäytänteiden luomisessa:

– Etäjohtamisen näen myös sujuvan säännöllisen yhteydenpidon sekä tavoitettavissa olemisen kautta. Myös viikoittain järjestettävät etäpalaverit tukevat johtamista ja ajantasaista viestinnän vaihtoa. Työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta on ollut helppo luoda ja ylläpitää yhteisten etäkahvittelutuokioiden sekä Teams-puheluiden ja -ryhmäkeskustelujen kautta.

Käytännöissä on eroja

Monet työnantajat myös kuntasektorilla antavat työntekijän nykyään valita työskentelypaikkansa, kunhan nettiyhteys toimii, hommat hoituvat, ja tavoitettavissa pysytään sovitusti. Etätyökäytänteissä on toki työpaikkakohtaisia ja tehtäväkohtaisia eroja: toisaalla voi olla mahdollisuus jopa lähes täyteen etätyöhön, toisaalla etätyömahdollisuutta tarjotaan esimerkiksi tietyllä prosentilla.

Kaikilla aloilla etätyö ei toki edelleenkään ole mahdollista, kun esimerkiksi hoitotyössä ja kiinteistönhoidossa asiakas tai työkohde on muualla kuin omassa kotona. Etätyömahdollisuus onkin yleisintä kunta- ja hyvinvointisektorilla tietotyössä, kuten hallinnon tehtävissä, juuri käytännön syistä. Jopa perinteisillä aloilla kuten opetustehtävissä tuntisuunnittelua ja arviointeja saatetaan kuitenkin nykyään toteuttaa kotoa käsin. Työntekijällä voi myös olla mahdollisuus itse vaikuttaa etätyösopimukseensa.

Työnhakua voi suodattaa etätyömahdollisuuden perusteella

Etätöiden tekeminen yleistyi Suomessa vasta 2020-luvun alussa koronapandemian takia asetettujen kokoontumisrajoitusten takia. Vaikka kokoontumisrajoitukset ovat purettu ja työnantajat haluaisivat työntekijät takaisin toimistolle, etätyöstä on tullut pysyvä osa suomalaista työelämää. Kyselyiden mukaan etätyö on työntekijöille niin tärkeä asia, että he ovat jopa valmiita vaihtamaan työpaikkaa, mikäli heiltä viedään oikeus etänä työskentelyyn. Etätyömahdollisuus on lisäksi yksi tärkeimpiä kriteerejä uutta työpaikkaa etsiessä.

Esimerkiksi Kuntarekry.fi -sivustolla työnhakijat voivat suodattaa hakua sen mukaan, tarjotaanko avoimessa tehtävässä osittaista tai täyttä etätyömahdollisuutta, sekä aktivoida hakuvahdin tämän kriteerin perusteella. Grade Suomi muistuttaa, että joustavuus on entistä tärkeämpää työnhakijoille ja korostamalla etätyömahdollisuuksia työnantajat voivat vastata paremmin hakijoiden odotuksiin.

LUE MYÖS:

Yritysjohtaja tyrmää toimistopakon – merkki laiskasta johtamisesta

Onko työnantajalla oikeus kieltää etätyöt? Asiantuntija vääntää rautalangasta

Näkökulma: Etätyöstä tehtiin syntipukki, toimistopakko ei ratkaise ongelmia