Neljä pataljoonaa asemissa, Hamasin viimeinen taistelu voi alkaa pian

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken saapui perjantaina Israeliin painostaakseen maan pääministeri Benjamin Netanjahua hyväksymään tilapäinen tulitauko Gazaan.

YK:n turvallisuusneuvosto äänesti iltapäivällä Yhdysvaltain päätöslauselmasta, jossa vaadittiin välitöntä tulitaukoa. Venäjä ja Kiina kaatoivat sen veto-oikeudellaan.

Benjamin Netanjahun kerrotaan vakuuttuneen siitä, ettei maaoperaatiota Gazassa voida lopettaa ennen hyökkäystä kaistaleen eteläosissa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin. Sitä pidetään äärijärjestö Hamasin viimeisenä linnakkeena. Osa kaupungista on jo vaurioitunut Israelin ilmaiskuissa.

Wall Street Journal -lehden mukaan Israelin hallitus arvioi aiemmin, että hyökkäys Rafahiin tulisi kestämään useita viikkoja. Benjamin Netanjahu arvosteli Bidenin hallitusta asiaan puuttumisesta ja ilmoitti hyväksyneensä operaatiota koskevan suunnitelman.

Gazan eteläosiin pakeni jo viime syksynä suuri määrä asukkaita kaistaleen pohjoisosien taisteluiden alta. Huolena on, että hyökkäys voisi aiheuttaa suuren määrän siviiliuhreja ja kärjistää alueen humanitaarista kriisiä. Valkoinen talo on vaatinut Israelilta konkreettista suunnitelmaa siviilien evakuoinnista.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant ilmoitti maavoimien aikeesta edetä Rafahiin jo helmikuussa. Hamasilla arvioidaan olevan neljä pataljoonaa asemissa kaupungin tuntumassa ja sen alla kulkevissa tunneleissa.

We've been working for an immediate ceasefire that secures the release of hostages.

This would create space to surge more humanitarian aid in Gaza, relieve the suffering of many people, and build the foundation for an enduring peace. pic.twitter.com/cAIojga9FG

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2024