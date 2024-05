Puolustusvoimain lippujuhlan valtakunnallinen paraati Hangossa

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati järjestetään 4. kesäkuuta. Paraatikatselmuksen ja ohimarssin lisäksi ohjelmassa on muun muassa kalustonäyttely, veneajelua, esityslentoja ja MILjazz -kiertueen konsertti. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Paraatin järjestelyistä vastaa tänä vuonna Merivoimat, ja sen teema on Meri yhdistää.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Paraatin ottaa vastaan Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen. Kenttähartauden pitää kenttärovasti Paavo Ranta ja paraatijoukkoja komentaa Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Jukka Anteroinen.

Paraatiin osallistuu joukkoja Maa-, Meri- ja Ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä yhteensä noin 1200 henkilöä, 40 ajoneuvoa ja kymmenen ilma-alusta.

Lippujuhlan päivän yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa laivastoparaati Hangon edustalla. Kooste laivastoparaatista nähdään 4.6. Ylen lähetyksissä ja Puolustusvoimien julkaisuissa.

Paraatikatselmus Rukki Areenalla, ohimarssi Appelgrenintiellä

Paraatikatselmus järjestetään kello 12.00 Rukki Areenalla, jonne paraatijoukot ryhmittyvät kello 11.30 alkaen.

Kello 13.15 alkaen Appelgrenintiellä toteutettavassa ohimarssissa on mukana jalan marssivien osastojen lisäksi 40 ajoneuvoa. Ohimarssin vastaanottopaikka on Casinon edustalla. Ohimarssia on mahdollista seurata Appelgrenintiellä.

Ohimarssin ylilennoissa on mukana Maavoimien NH90-kuljetushelikoptereita ja Hughes MD500-kevythelikoptereita sekä Ilmavoimien F/A-18 Hornet-monitoimihävittäjiä ja Hawk-suihkuharjoituskoneita.

Kalustoesittelyä, esityslentoja ja MILjazz-konsertti

Yleisö voi tutustua koko päivän ajan monipuoliseen Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kalustonäyttelyyn Itäsatamassa, jossa myös järjestetään Jurmo-veneajeluja yleisölle. Troolisatamassa pääsee tutustamaan Merivoimien aluksiin.

Iltapäivällä klo 15.30 järjestetään taitolento-osasto Midnight Hawksin lentoesitys. Lentoesitystä pääsee parhaiten seuraamaan Itäsataman alueella. Paraatipäivän kaikilla lennoilla ja veneajeluilla on säävaraus.

Päivä huipentuu Puolustusvoimien MILjazz-kiertueen konserttiin Hangon Casinon puistossa. Ensimmäisenä lavalle nousee Laivaston pieni viihdeorkesteri solistinaan Irina. Toisena vuorossa ovat Ilmavoimien Big Band ja Sami Pitkämö. Konsertin viimeistelee Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Show Band.

Paraati vaikuttaa Hangon liikenteeseen

Ajoneuvoilla liikkumista on syytä välttää Hangon keskustassa paraatitapahtumien aikana, koska osa kaduista ja alueista varataan paraatikäyttöön. Yleisöä pyydetään saapumaan tapahtumapaikoille hyvissä ajoin jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.

Pysäköinti on mahdollista Orionintien rekkaparkin pysäköintialueella, mistä järjestetään päivän aikana ilmaisia linja-autokuljetuksia päivän tapahtumiin.

Paraatijärjestelyjen valmistelut aloitetaan tapahtumapaikoilla osin jo 2.6. Pääosa paraatijoukoista saapuu Hankoon 3.6. aikana.

Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin viikolla 22. Tietoa liikennejärjestelyistä koostetaan myös Puolustusvoimien ja Hangon kaupungin verkkosivuille.