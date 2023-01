Naton pääsihteeri: Ukrainalle tarjottava raskaampia ja kehittyneempiä järjestelmiä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi Berliinissä tiistaina, että lännen on tarjottava raskaampia ja kehittyneempiä järjestelmiä, jotta Ukrainan pystyy torjumaan Venäjän joukot.

– Ei vain selviytyäkseen. Mutta voittaakseen, ottaakseen takaisin alueensa, ja että se säilyy suvereenina, itsenäisenä valtiona Euroopassa.

Stoltenberg huomautti, että Saksa on yksi Ukrainalle eniten sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista apua antavista liittolaisista.

– Tämä sisältää ilmapuolustusjärjestelmät, kuten Gepard ja IRIS-T, tykistö ja ammukset. Olet myös hiljattain ilmoittanut edistyneiden Patriot-järjestelmien ja nykyaikaisten jalkaväen taisteluajoneuvojen toimittamisesta, hän viittasi Saksan puolustusministeri Boris Pistoriukseen näiden yhteisessä lehdistötilaisuudessa.

Pääsihteerin mukaan myös muut Nato-liittolaiset vauhdittavat asetoimituksiaan.

– Yhdysvallat ilmoitti perjantaina Ramsteinissa toisesta merkittävästä 2,5 miljardin dollarin paketista. Se sisältää useita Bradley- ja Stryker-jalkaväen taisteluajoneuvoja ja enemmän pitkän kantaman aseistusta sekä moderneja ilmapuolustusjärjestelmiä. Ja Ranska, Iso-Britannia ja muut liittolaiset ovat ilmoittaneet toimittavansa panssarivaunuja, Stoltenberg luetteli.

Pääsihteeri kertoi keskustelleensa Pistoriuksen kanssa myös panssarivaunukysymyksestä.

– Liittoutuneiden välisiä neuvotteluja jatketaan, ja olen varma, että löydämme ratkaisun pian.

Pistoriuksen mukaan Saksa päättää hyvin pian, salliiko se Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen toimituksen Ukrainaan.

– Valmistelemme päätöstämme ja se tulee hyvin pian. Jos panssarivaunujen lähettämisestä päätetään, Saksa pystyy toimimaan pian, hän sanoi.

Pistoriuksen mukaan Saksa ei myöskään seisoisi tiellä, jos muut maat alkaisivat kouluttaa ukrainalaisia sotilaita Leopard-panssarivaunujen käyttöön.

Stoltenberg totesi, että taistelupanssarivaunut ovat tietysti tärkeitä.

– Samaan aikaan on ymmärrettävä, että liittolaiset ovat jo päättäneet toimittaa panssarivaunuja, mutta myös enemmän panssaroituja ajoneuvoja, mukaan lukien jalkaväen taisteluajoneuvot. Saksa on ilmoittanut toimittavansa Marder-jalkaväen taisteluajoneuvoja, Yhdysvallat on päättänyt toimittaa monia Bradley- ja Striker-ajoneuvoja sekä myös muun tyyppisiä panssaroituja ajoneuvoja, Kanada, muut liittolaiset ovat myös lisäämässä erilaisia panssaroituja ajoneuvoja ja jalkaväen taisteluajoneuvoja.

– Sitten jotkut liittolaiset ovat jo toimittaneet panssarivaunuja, mukaan lukien jotkut itäisistä liittolaisistamme. Ranska on ilmoittanut toimittavansa kevyen panssarivaunun ja Iso-Britannia on ilmoittanut toimittavansa nykyaikaiset pääpanssarivaunut, Challenger 2:t, Stoltenberg listasi.

– Tämä on valtava lisäpanos Ukrainan taistelukykyyn, hän summasi.

Stoltenberg sanoi olleensa myös tyytyväinen Pistoriuksen selkeään viestiin, että muut Naton liittolaiset, joilla on Leopard-panssarivaunuja, voivat vapaasti tunnistaa ne Leopard-panssarivaunut, jotka saattavat olla Ukrainan käytettävissä.

– Niiden valmiiksi laittaminen, mutta myös ukrainalaisten miehistön kouluttamisen aloittaminen noille panssarivaunuille. Ja olen tyytyväinen ministeri Pistoriuksen selkeään viestiin, että liittolaisia, joilla on Leopard-panssarivaunuja, todella kehotetaan aloittamaan tämä työ.