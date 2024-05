Sergei Shoigu uusiin tehtäviin – ”moni alkaa hermostumaan”

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin uutisoidaan siirtäneen puolustusministeri Sergei Shoigun maan turvallisuusneuvoston sihteeriksi.

Puolustusministeriksi tulee aiemmin varapääministerinä toiminut Andrei Belousov.

– Jos tämä toteutuu, alkaa moni Putinin lähipiirissä hermostumaan. Tämän asti lähipiiri on ollut koskematon, vaikka heidän johtamansa organisaatiot olisivat epäonnistuneet toimissaan, kuten puolustusministeriö ja FSB, kenraalimajuri evp kansanedustaja Pekka Toveri kommentoi X:ssa.

Kremlin arkkivihollinen Bill Browder huomauttaa, ettei näin kävisi, jos sota menisi hyvin.

– Murtumia alkaa esiintyä julkisivussa, Browder toteaa X:ssa.

Putin Proposes Replacing Longtime Ally Shoigu As Defense Minister. If the war was going so well for Putin, this wouldn't have happened. Cracks are starting to appear in the facade.

