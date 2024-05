Evp-kenraali: Näin Ukraina voi vielä vapauttaa Krimin

Ennemmin tai myöhemmin Ukraina tulee vapauttamaan Krimin niemimaan. Näin ennustaa evp-kenraali Ben Hodges, joka toimi Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen komentajana vuosina 2014-2018. Hodges arvioi Krimin kohtaloa ja Ukrainan sodan kehityskulkua Decoding Geopolitcs-podcastin laajassa haastattelussa.

Hodges ennustaa Ukrainan iskevän Venäjän vuodesta 2014 miehittämälle Krimille yhä tiheämmin, etenkin kun Ukrainalla on mahdollisuus käyttää lännestä saatuja tuhoisia Storm Shadow- ja Scalp-ohjuksia.

Krim on Mustanmeren avain, ja siten keskeisen tärkeä niin Ukrainalle kuin Venäjälle, Hodges toteaa. Venäjän tavoitteena on Katariina Suuren ajoista alkaen ollut Mustanmeren herruus, ja Krimiltä aluetta on helppo hallita. Venäjä pystyy häiritsemään Mustanmeren kauppaliikennettä ja halutessaan myös iskemään läheisiin Nato-maihin, Hodges kertoo. Lisäksi Vladimir Putin on asettanut arvovaltansa peliin Krimin pitämiseksi Venäjän yhteydessä, kenraali huomauttaa.

– Tulee olemaan kova isku Venäjälle, kun heidät lopulta karkoitetaan sieltä, Hodges sanoo.

Ukrainalle Krim on tärkeä meriyhteyksien ja satamien vuoksi, hän selittää. Ukrainan tulevaisuuden ja jälleenrakentamisen kannalta on myös tärkeää, ettei Venäjän miehittämä Krim jää potentiaaliseksi konfliktipesäkkeeksi karkoittamaan ulkomaisia sijoittajia, Hodges sanoo.

Ukrainalla on mahdollisuus eristää Krim, ja Hodges ennustaa Kertshinsalmen sillan vielä ”tulevan alas”. Niemimaan vapauttaminen tulee evp-kenraalin mukaan kuitenkin vielä vaatimaan aikansa.

– Krimille on vuosisatojen saatossa ollut vaikea hyökätä. Prioriteettina on oltava Venäjän asevoimien karkoittaminen sieltä, jotta hekään eivät pysty hyödyntämään Krimiä. Eristäkää Krim ja tehkää siitä saavuttamaton, Hodges neuvoo.

– Sitten, kun resursseja on saatavilla ja ajoitus on oikea, uskon Ukrainan keksivän keinon Krimin vapauttamiseksi. Kyse voi olla erikoisjoukoista tai maihinnousujoukoista, keinoja on useita. Uskon, että se tapahtuu kun aika on oikea, mutta ensin Krimistä on tehtävä Venäjälle käyttökelvoton.