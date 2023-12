Nämä tekoälyn ohjaamat sotakoneet voivat olla pian rintamalla

Vuonna 2017 perustettu startup-yhtiö Anduril pyrkii muuttamaan Yhdysvaltain puolustusteollisuutta tekoälypohjaisilla ratkaisuillaan.

Sen taustalla on Oculus-yrityksen perustaja Palmer Luckey. Andurilin tavoitteena on luoda autonomisesti toimivia asejärjestelmiä, jotka ovat samalla kustannustehokkaita ja pystyvät mukautumaan erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Anduril esitteli marraskuussa Roadrunner-M-ilmatorjuntajärjestelmän, joka pystyy etsimään itse sopivia kohteita ja palaamaan tarvittaessa takaisin polttoainetäydennystä varten. Se on suunniteltu erityisesti lennokkien ja ohjusten tuhoamiseen.

Wall Street Journal -lehden mukaan yhtiö on saanut tuottoisia sopimuksia Yhdysvaltain puolustushallinnon alihankkijana myymällä itsenäisesti toimivia laitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Yhtiön teknologia on käytössä myös Ukrainan rintamalla ja Israelissa.

Andurilin kehittämä Fury-lennokki pystyy toimimaan yhteistyössä perinteisten hävittäjien kanssa. Fury on suunniteltu uhrattavaksi riskialttiissa tehtävissä.

– Se pystyy laajentamaan valtavasti sitä etäisyyttä, jolla pystymme iskemään viholliskohteita vastaan ilman että vaarannamme omia sotilaita, Palmer Luckey toteaa.

Yhtiön ohjelmiston avulla yksi henkilö pystyy koordinoimaan useita autonomisia robotteja, kuten lennokkeja, vartioasemia tai meridrooneja. Tehtävien suorittamista voi seurata yksinkertaiselta karttanäkymältä.

Andurilin johdon näkemys on se, että koko sodankäynti on rajussa murroksessa. Perinteisestä puolustusteollisuudesta poiketen yhtiö tuottaa edullisia ja pieniä laitteita, jotka on helppo korvata.

Tällä hetkellä noin 80 prosenttia Yhdysvaltain kaikista asehankinnoista ohjautuu vain viidelle jättiyhtiölle. Pentagon on itse arvioinut tämän heikentäneen innovaatiotahtia ja hintakilpailua. Alihankkijoita oli vielä 1990-luvulla yli 50 kappaletta.

Anduril on ostanut viime vuosina pienempiä startup-yhtiöitä ja keskikokoisia yrityksiä. Se pyrkii haastamaan omalla strategiallaan General Dynamicsin, Boeingin ja Northrop Grummanin kaltaiset jätit.