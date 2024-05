Muusikko paljastaa: Tämä yllätti Suomessa

Kongon demokraattisessa tasavallassa syntynyt ja Etelä-Afrikassa asunut laulaja-lauluntekijä Chico Muya kertoo yllättyneensä Suomessa.

Hän muistuttaa viestipalvelu X:ssä julkaisemallaan videolla, että Suomen väestöstä enemmistön valkoista.

– Olen kotoisin raskaasti rodullisesti jakautuneesta paikasta, joten odotin kohtaavani jonkinlaista rasismia, Chico Muya kertoo jutun alla olevalla videolla.

Rasismiin hän ei ole kuitenkaan törmännyt.

– Iloiseksi yllätyksekseni, kukaan ei välittänyt pätkääkään, hän sanoo ja kertoo suomalaisten haluavan vain elää omaa elämäänsä.

Chico Muya on asunut jo muutaman vuoden Helsingissä.

– Hitaasti mutta varmasti aloin rakastua tähän paikkaan. Se ei ole vilkkain ja sykkivin kaupunki. Et näe siitä uutisia kovinkaan usein, mutta se on tyyni, hiljainen ja rauhallinen. On paikkoja, joihin voit mennä, jos haluat ylimääräisen annoksen maustetta. Vaihtoehtoisesti voit elää elämää suhteellisen rauhassa tietäen, että useimmat ihmiset haluavat tehdä samaa, hän toteaa.

– Joten kyllä, Helsinki on kotini ja tämä useille planeetan ihmisille tuntematon maa on kotimaani.