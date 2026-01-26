Näin pörssisähkön hinta on kehittynyt: yksi kuukausi erottuu selvästi

Pörssisähkön hinta on laskenut viime vuosien aikana. Asia ilmenee Verkkouutisten kokoamasta data-aineistosta, joka tarkkailee pörssisähkön toteutuneita keskihintoja vuoden 2023 alusta alkaen.

Vuonna 2023 sähkön pörssihinta oli keskimäärin 6,68 senttiä ja vuonna 2024 keskimäärin 5,68 senttiä kilowattitunnilta. Viime vuonna pörssisähkön keskihinta putosi 5,08 senttiin kilowattitunnilta.

Keskihinta tarkoittaa nimensä mukaisesti pörssisähkön keskiarvoista hintaa kuukauden aikana. Keskihinnoista ei siis ilmene suoraan yksittäisten päivien hintavaihtelut tai suoranaiset hintapiikit. Isossa kuvassa suunta on siis aleneva, vaikka esimerkiksi tässä kuussa pörssisähkö onkin ollut useina päivinä kallista.

Kuukauden keskihinnat ovat nähtävillä alla olevassa graafissa. Artikkeli jatkuu grafiikan jälkeen.

Mistä pörssisähkön alenevat hinnat johtuvat? Syy löytyy kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuneista muutoksista. Energiaviraston ekonomisti Jonatan Kanervo huomauttaa, että Suomessa on viime aikoina lisätty merkittävästi tuulivoimatuotantoa. Sähkön tuotantoa on lisännyt merkittävästi myös Olkiluoto 3-voimalan kytkeminen sähköverkkoon. Lisäksi sähkön siirtoyhteyksiä on parannettu huomattavasti esimerkiksi Ruotsiin.

– Nämä ovat tekijöitä, jotka ovat lisänneet huomattavasti sähkön tuotantoa. Vastaavasti samaan aikaan kysyntä ei ole noussut yhtä paljon kuin tarjontaa on tullut lisää, Kanervo selventää tilannetta Verkkouutisille.

Yhdeksi tekijäksi Kanervo mainitsee myös parantuneen kysyntäjouston.

– Nykyään kysyntää pystytään ohjaamaan paremmin halvemmille tunneille. Lisäksi meillä on viime vuosina ollut hyvät ilmaolosuhteet eli meillä ei ole ollut pitkiä kylmiä ja tuulettomia kausia, jotka olisivat nostaneet merkittävästi pörssisähkön keskiarvohintoja.

Miksi pörssisähkön hinta nousi tammikuussa äkillisesti?

Vuosina 2024 ja 2025 Suomessa nautittiin huomattavasti halvemmista sähkön pörssihinnoista kuin aiemmin on totuttu. Poikkeuksen tekee kuluva kuukausi eli tammikuu 2026, jolloin pörssisähkön hinta lähti äkillisesti jälleen nousuun. Tammikuun 26. päivään mennessä pörssisähkön keskiarvohinta on 12,71 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on huomattavasti kalliimpi kuukausi kuin esimerkiksi vuoden 2025 viimeisimmät kuukaudet.

Moni pörssisähköä käyttävä kuluttaja on pohtinut, mistä äkillinen hinnanmuutos johtuu. Kanervo huomauttaa, että pörssisähkön kysynnässä ja tarjonnassa ei ole tapahtunut mitään pitkäaikaisia muutoksia. Suurin yksittäinen selittävä tekijä löytyy sääolosuhteista. Tänä talvena pakkaskelit alkoivat vasta vuodenvaihteessa, mikä lisäsi äkillisesti myös sähkön kysyntää.

– Tässä on selvin ero loppuvuoteen 2025, joka oli aika lämmin. Se on varmasti suurin selittävä tekijä, että lämpötilat tippuivat niin merkittävästi, Kanervo arvioi.

Toinen syy tammikuun korkeille hinnoille on pienempi tuulivoiman tuotanto.

Koko vertailujakson kallein pörssisähkön keskihinta oli tammikuussa 2024, jolloin keskihinta nousi 13,18 senttiin kilowattitunnilta. Taustalla ovat pörssisähkön hinnassa tapahtuneet hintapiikit. Esimerkiksi tammikuun alussa sähkö maksoi kalleimmillaan jopa 2,35 euroa kilowattitunnilta. Myös silloin korkea hinta johtui poikkeuksellisen kireistä pakkasista ja äkillisesti nousseesta kysynnästä.

– Tammikuun ensimmäisen viikon jälkeen hinnat laskivat. Ensimmäisen viikon hintapiikit ovat syy siihen, miksi koko kuukauden keskiarvohinta on niin korkea, Kanervo kommentoi.

Seuraavaksi kalleimmat kuukaudet olivat joulukuu 2023 (9,46 senttiä), helmikuu 2023 (8,82 senttiä), tammikuu 2023 (8,65 senttiä) ja marraskuu 2023 (8,65 senttiä kilowattitunnilta).

Hintakehitys toistaa samaa kaavaa

Usean vuoden tilastoja tarkasteltaessa on havaittavissa, että hintojen kehitys noudattelee tyypillisesti tiettyä kaavaa: halvimmat kuukaudet osuvat yleensä lämpimille kesäkuukausille. Koko vertailun halvimmat kuukaudet olivat elokuu 2024 (1,55 senttiä), heinäkuu 2024 (2,08 senttiä), toukokuu 2025 (2,29 senttiä), kesäkuu 2025 (2,33 senttiä) ja heinäkuu 2025 (3,03 senttiä kilowattitunnilta).

Taustalla on yksinkertainen ilmiö. Pörssisähkön hinta on alimmillaan silloin, kun sen kulutus on pienintä. Yleensä kyse on lämpimistä kesäkuukausista. Kalleimmat keskihinnat ajoittuvat usein kylmille talvikuukausille, jolloin sähkön kulutus on korkeinta. Kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti se nostaa sähkön pörssihintaa.

Kaikissa tapauksissa hintojen kehitys ei mene näin suoraviivaisesti. Esimerkiksi viime vuoden kallein kuukausi keskihinnaltaan oli elokuu. Silloin pörssisähkön keskihinta oli 6,93 senttiä kilowattitunnilta. Vuoden toiseksi kallein keskihinta oli tammikuussa, 6,63 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkö oli keskimäärin kalliimpaa siis loppukesästä kuin keskellä talvea.

Tässäkin tapauksessa vastaus löytyy kysynnästä ja tarjonnasta. Elokuussa 2025 sähköntuotannossa oli lukuisia häiriöitä, jonka vuoksi sähköä tuotettiin tavallista vähemmän. Samaan aikaan sähkönkulutus kuitenkin kasvoi. Epätasapaino kysynnässä ja tarjonnassa näkyi nousseina pörssihintoina.

Sähkö oli lisäksi kalliimpaa esimerkiksi kesäkuussa 2023 (5,37 senttiä) kuin lokakuussa 2023 (4,67 senttiä) tai joulukuussa 2025 (4,51 senttiä kilowattitunnilta).

Varttihinnoittelu ei nostanut sähkön hintaa

Pörssisähkön keskihintoja tarkasteltaessa on muistettava, että ne ovat toteutuneiden pörssihintojen keskiarvoja. Hintojen vaihtelu jopa saman vuorokauden aikana voi olla suurta. Syyskuun 2025 loppuun asti pörssisähkön hinta vaihteli tunneittain, vuoden 2025 lokakuusta lähtien hinta on vaihtunut 15 minuutin välein.

Kuluttajien keskuudessa uudistus herätti huolta ja osa pelkäsi, että sähkön pörssihinnat nousevat muutoksen myötä. Data-aineisto osoittaa, että pörssisähkön varttihintoihin siirtyminen ei vaikuttanut sähkön hintaan ainakaan hintoja korottavasti.

Pörssisähkö on todennäköisesti halvin hintapiikeistä huolimatta

Pörssisähkön toteutuneet keskiarvohinnat tukevat käsitystä siitä, että pörssisähkö on pitkällä aikavälillä edullisin vaihtoehto sähkösopimukseksi. Tällä hetkellä tarjolla olevissa määräaikaisissa kiinteähintaisissa sopimuksissa sähkön hinta liikkuu alimmillaankin noin 7–8 sentissä kilowattitunnilta. Pörssisähkön hintoja katsoessa huomaa nopeasti, että sen keskihinta on harvoin näin korkealla. Lukuun ottamatta juuri niitä yksittäisiä kuukausia, jolloin pörssihinta on hetkellisesti ollut korkea.

– Sopimusta miettiessä kannattaa lähinnä miettiä, kestääkö oma talous yksittäisiä hintapiikkejä. Joka tapauksessa näiden viime vuosien keskiarvohintojen perusteella pörssisähkö on selvästi halvin valtaosalle kuluttajista, Kanervo toteaa.

Tilannetta ei muuta sekään, että kuluva tammikuu on jäämässä tilastoihin yhdeksi viime vuosien kalleimmista kuukausista. Siitä huolimatta Kanervon mukaan ei ole odotettavissa, että pörssisähkön hinnoissa olisi tapahtumassa suuria pysyviä muutoksia. Hän viittaa sähkön hintakehitystä ennustaviin futuurihintoihin. Niiden mukaan sähkön pörssihinta tulee vuosina 2026–2027 liikkumaan noin 4–5 sentissä kilowattitunnilta.

– Eli aika samoissa hinnoissa, mihin nyt on totuttu, hän toteaa.

Samalla Kanervo huomauttaa, että sähkön hintojen laskussa on olemassa myös tietty raja. Jos sähkön hinta putoaa tarpeeksi alas, tuotantoon ei kannata tehdä enää uusia investointeja. Silloin sähkön hinta kääntyy nousuun ja tasaantuu, kun uutta tarjontaa tulee.

Yksittäisestä kalliista kuukaudesta huolimatta oletuksena on siis, että pörssisähkön keskihinnat pysyvät matalina myös jatkossa.

– Viime kesä oli älyttömän halpa. Aivan niin halpaa keskiarvoisesti tuskin tullaan näkemään, Kanervo arvioi.

Artikkelissa esitetyt hinnat sisältävät pörssisähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.

