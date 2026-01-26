Pelkäätkö pörssisähköä turhaan? Todennäköisesti maksat siitä kalliisti

Pörssisähkön hinta on laskenut, ilmenee Verkkouutisten tuoreesta selvityksestä. Keräsimme pörssisähkön kuukausittaiset keskihinnat vuodesta 2023 alkaen taulukkoon, joka on nähtävissä tässä jutussa.
Yli kolmen vuoden vertailujakso osoittaa, että pörssisähkön keskihinta oli korkeimmillaan tammikuussa 2024, 13,18 senttiä kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö oli elokuussa 2024, jolloin keskihinta jäi 1,55 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on keskihintojen perusteella ollut lähes koko vertailujakson halvempaa kuin suurin osa kiinteähintaisista sähkösopimuksista. Esimerkiksi tällä hetkellä kiinteähintaisia sopimuksia on saatavilla halvimmillaankin noin 7–8 sentillä kilowattitunnilta.
Julkaisemamme aineisto tukee käsitystä siitä, että pörssisähkö tulee kotitaloudelle halvimmaksi pitkäksi juoksussa. Silti Suomessa elää sitkeänä harhaluulo, jonka mukaan pörssisähkö ei sopisi kaikille tai se tulisi loppupeleissä kalliiksi vaihtoehdoksi.
Monet välttelevät pörssisähköä yksittäisten hintapiikkien pelossa. Keskihinnat kuitenkin osoittavat sen, että suurimman osan ajasta pörssisähkö on kiinteähintaista sähköä halvempaa. Eivät keskihinnat muuten olisi lähes poikkeuksetta alhaisempia kuin kiinteähintaisten sopimusten sähkönmyyntihinnat.
Keskihinta ei tietenkään aina kerro lopullisen sähkölaskun suuruutta. Pörssisähkön juju piileekin siinä, että kuluttaja voi säästää sähkölaskussa tuntuviakin summia ajoittamalla kulutuksensa edullisimmille tunneille. Yksittäisten hintapiikkien aikana kulutus tietysti kannattaa pitää minimissä.
Silti moni valitsee mieluummin kiinteähintaisen sähkösopimuksen. Kuten Energiaviraston ekonomisti Jonatan Kanervo totesi aiemmin Verkkouutisten haastattelussa, kiinteähintainen sopimus voi olla hyvä vakuutus hintapiikkejä vastaan. Se myös sopii sellaiselle ihmiselle, joka kokee suurta stressiä yksittäisistä kalliista hetkistä. Silloin kuluttaja tavallaan maksaa siitä mielenrauhasta, ettei hänen sähkönsä hinta nouse äkillisesti pilviin.
Aivan. Kiinteähintainen sopimus voi tuntua hyvältä vakuutukselta. Sähkölaskun eli rahan kannalta asia ei välttämättä olekaan niin järkevä, ainakaan kuluttajalle. Kiinteähintaisen sopimuksen valinnut kuluttaja maksaa jatkuvasti korkeampaa hintaa siitä, että sähkön hinta ei nouse korkealle. Toisin sanoen maksat koko vuoden kallista sähkölaskua sen varalta, ettet saa yhtenä kylmänä talvikuukautena suurempaa pörssisähkölaskua.
Samalla jää huomioimatta se, että pörssisähkö on suurimman osan ajasta halvempaa kuin kiinteähintainen sähkö. Esimerkiksi koko viime vuoden aikana pörssisähkö maksoi keskimäärin 5,08 senttiä kilowattitunnilta. Montako kiinteähintaista sopimusta löydät tällä hinnalla?
Ytimekkäästi voisi sanoa, että pörssisähköä pelätään turhaan. Yksittäiset kalliit päivät eivät tarkoita, että pörssisähkö tulisi pitkässä juoksussa kalliimmaksi vaihtoehdoksi. Jos et usko, tarkastele pörssisähkön keskihintoja ja vertaa niitä omaan sopimukseesi.
Moni välttelee pörssisähköä vedoten esimerkiksi asuntonsa sähkölämmitykseen. Tämäkään argumentti harvemmin kestää tarkempaa tarkastelua, mikäli tavoitteena on rahansäästö. Kiinteähintaisen valitsemalla maksat pitkässä juoksussa todennäköisesti kotisi lämmityksestä enemmän kuin ottamalla pörssisähkön. Huolimatta siitä, että ajoittain se saattaa olla kallista.
Jos et usko, tarkastele pörssisähkön keskihintoja ja vertaa niitä omaan sopimukseesi. Toteutuneet keskihinnat eivät valehtele eivätkä perustu ennakkoasenteisiin, vaan silkkaan faktaan.
