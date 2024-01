Pörssisähkö on nyt todella kallista – vältä käyttöä ainakin näinä aikoina

Pörssisähkön hinta on perjantaina poikkeuksellisen korkealla.

Sähkön hinta nousi korkealle heti perjantaiaamusta kello 7 alkaen, jolloin pörssisähkö maksaa 124 senttiä eli 1,24 euroa kilowattitunnilta. Vielä kello 6–7 välisenä aikana sähkö maksoi 43,4 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön hinta pysyy korkeana koko perjantain ajan. Kello 8 alkaen sähkö maksaa 1,83 euroa, kello 9 alkaen 1,55 euroa, kello 10 alkaen 1,24 euroa ja kello 11 alkaen 1,24 euroa kilowattitunnilta.

Keskipäivällä pörssisähkön hinta laskee hieman aamun hintahuipusta, mutta pysyy silti korkeana. Kello 12 alkaen sähkö maksaa 99,2 senttiä, kello 13 alkaen 1,24 euroa, kello 14 alkaen 1,12 euroa ja kello 15 alkaen 1,24 euroa kilowattitunnilta.

Päivän kalleimmat tunnit ajoittuvat alkuiltaan. Kello 16 alkaen pörssisähkön hinta nousee 2,10 euroon kilowattitunnilta. Kello 17 alkaen sähkö maksaa 2,18 euroa ja kello 18 alkaen 1,83 euroa kilowattitunnilta.

Kaikkein kalleinta sähkö on kello 19–20 välisenä aikana, 2,35 euroa kilowattitunnilta. Kello 20 alkaen sähkö maksaa noin 2,18 euroa kilowattitunnilta ja kello 21 alkaen noin 1,23 euroa kilowattitunnilta. Alkuillasta sähkön hinta on niin korkealla, että esimerkiksi saunan lämmittäminen voi tulla maksamaan yli 20 euroa.

Vuorokauden viimeisinä tunteina pörssisähkön hinta kääntyy laskuun. Kello 22 alkaen sähkö maksaa 93 senttiä kilowattitunnilta ja kello 23 alkaen 37,2 senttiä kilowattitunnilta.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan pörssisähkön perjantainen hinta kertoo sähkön niukkuudesta sähkömarkkinoilla. Sähkön markkinatilanteen vuoksi Fingrid kehottaa ihmisiä välttämään sähkön käyttöä etenkin ruuhkaisina aikoina kello 8–10 ja kello 17–22.

Kantaverkkoyhtiö on kertonut myös nostavansa valmiuttaan toistaiseksi. Fingridin mukaan tilanne on poikkeuksellinen, sillä pitkittynyt kylmä rintama on usean päivän ajan nostanut sähkön kulutuksen poikkeuksellisen korkeaksi.

Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) on kehottanut ihmisiä välttämään sähkön käyttöä.

LUE MYÖS:

Fingrid nostaa valmiuttaan – tilanne herkkä yllättäville vikaantumisille

Ministeri kehottaa välttämään sähkön käyttöä tänä iltana

Saunominen voi maksaa perjantaina yli 20 euroa