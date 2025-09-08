Pörssisähkön keskihinta oli elokuussa vuoden korkein, nyt tuli arvio syyskuusta

Elokuun aikana sähkön pörssihinta nousi keskihinnaltaan vuoden 2025 korkeimmalle tasolle tähän asti.

Syyskuulla keskihinnan arvioidaan kuitenkin palaavan ajankohtaan normaalimmalle tasolle, energiayhtiö Helen kertoo tiedotteessa. Lokakuussa voimaan astuvan varttihinnoittelun ei odoteta vaikuttavan pörssisähkön keskihintaan.

Elokuussa 2025 pörssisähkön kuukauden keskihinta kipusi korkealle tasolle (6,9 snt/kWh sis. alv) edellisiin kuukausiin verrattuna. Esimerkiksi maanantaina 22. elokuuta tuulivoimaa illalla oli vain 117 MWh, ja pörssin tuntihinta kohosi korkeimmillaan yli 58 snt/kWh.

Elokuun aikana tuulivoiman tuotanto on ollut heikkoa, ja lisäksi ydinvoimaloista Loviisa 2 on ollut vuosihuollossa sekä sähkön siirtoyhteyksiä Suomen ja Ruotsin välillä on huollettu, mikä on nostanut pörssisähkön hintaa verraten esimerkiksi edelliseen elokuuhun 2024 verrattuna, jolloin pörssisähkön kuukauden keskihinta oli 1,55 snt/kWh (sis. alv).

Pörssin hintojen arvioidaan syyskuulle tultaessa palautuvan vuodenaikaan nähden tyypillisemmälle tasolle.

– Syyskuun hintoihin vaikuttavat muun muassa ennakoidut sateiset ja tuuliset säät. Alkukuun arvioidaan myös olevan melko lämmin, jolloin lämmitys ei merkittävästi nostaisi sähkön kulutusta, kertoo Helenin sähkön hinta-analyytikko Satu Oker-Blom.

Ennusteeseen liittyy kuitenkin myös merkittäviä epävarmuustekijöitä.

– Suomen ja Viron välinen siirtoyhteys on ennalta suunnittelemattomassa huollossa syyskuun loppupuolelle saakka ja molemmat Loviisan ydinvoimalaitoksen reaktorit vuosihuollossa kuun ensimmäisen viikonlopun. Nämä altistavat sähkön hintaa heilahteluille, Oker-Blom sanoo tiedotteessa.

Lokakuun alussa sähkömarkkinoilla siirrytään varttihinnoitteluun nykyisen tuntihinnoittelun sijasta. Aktiivisille hinnan seuraajille tämä voi tuoda säästömahdollisuuksia.

– Sähkön käytön ohjaukseen liittyvää automatiikkaa hyödyntäville varttihinnoittelu voi mahdollistaa entistä suurempia euromääräisiä säästöjä, sillä hintapisteitä on jatkossa vuorokauden sisällä 24:n sijasta 96. Myös hinnan vaihtelut voivat olla tuntihinnoitteluun verrattuna voimakkaampia, sillä yksittäinen vartti saattaa kalleimmillaan olla kalliimpi kuin nykyiset tuntihinnat tai edullisimmillaan nykyisiä edullisempi. Yleisellä tasolla varttihinnoittelun ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan pörssisähkön kuukauden keskihintaan, Oker-Blom kertoo.