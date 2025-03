Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt

Tiedätkö, paljonko ruoanlaitto hellalla tai imurointi kasvattavat sähkölaskuasi? Entä saunan lämmittäminen? Ilmaista ei ole televisionkaan katsominen iltaisin tuntitolkulla.

Merkittävä osa kodin sähkölaskusta muodostuu erilaisten kodinkoneiden ja laitteiden käytöstä. Verkkouutiset selvitti, paljonko kodin yleisimpien kodinkoneiden ja laitteiden käyttö kuormittaa kukkaroa eri sähkön hinnoilla. Etenkin korkeilla sähkön hinnoilla esimerkiksi saunomisen, pyykinpesun tai ruoanlaiton kustannukset voivat nousta yllättävänkin korkeiksi.

Onneksi sähkölaskun suuruuteen voi vaikuttaa. Pienilläkin arkisilla teoilla on mahdollista saada tuntuvia säästöjä. Ensiksi on tärkeää tiedostaa se, mitkä laitteet kotona kuluttavat sähköä eniten. Silloin sähköä pystyy säästämään sieltä, mihin sitä myös kuluu eniten.

Motivan asiantuntijan Minna Tolvasen mukaan pääsääntöisesti voidaan ajatella, että mitä vanhempi kodinkone on, sitä enemmän se kuluttaa sähköä. Tämä johtuu siitä, että laitteiden energiatehokkuus on parantunut viime vuosina huimasti.

– Jos halutaan verrata kodinkoneita keskenään, niin suurimpia kotitalouksien sähkönkuluttajia ovat pääsääntöisesti liesi ja uuni, jääkaappi ja pakastin, Tolvanen kertoo Verkkouutisille.

Se riippuu paljon käyttökerroista ja -tottumuksista, kuinka merkittäväksi yksittäisen laitteen energiakulutus muodostuu vuositasolla.

– Astian- ja pyykinpesukoneet sekä kuivausrumpukin voivat kuluttaa yllättävän paljon energiaa, jos ne ovat vanhempaa mallia ja niitä käytetään usein, Tolvanen huomauttaa.

Jos tavoitteena on säästää sähkölaskussa, mihin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota? Tolvasen mukaan ensin olisi hyvä perehtyä omaan sähkönkäytön tapaan. Eli siihen, paljonko kulutusta tulee päivässä, kuukaudessa tai vuodessa. Myös siihen kannattaa kiinnittää huomiota, milloin kulutus tapahtuu ja pidetäänkö sähkölaitteita päällä tarpeettomasti. Esimerkkinä Tolvanen mainitsee tarpeettoman valaistuksen tai television päällä pitämisen taustalla, vaikka kukaan ei sitä katsoisi.

– Jos vain on mahdollista ajoittaa omaa kulutustaan ja seurata sähkön hintoja, kannattaa siirtyä pörssisähkösopimukseen tai hybridisopimukseen, joka sisältää kiinteän hinnan sekä muuttuvan osuuden kasvattaen tai pienentäen sähkön hintaa tuntihintojen mukaan, Tolvanen neuvoo.

Pörssisähköasiakkaan on tiedostettava, että sähkön hinta voi vaihdella tunti- ja päivätasolla huomattavasti.

– Monissa laitteissa on valmiiksi ajastustoiminto, jota kannattaa myös hyödyntää halpojen tuntien kanssa.

Kuivausrumpu voi kuluttaa yllättävän paljon sähköä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Sähkölasku pienenee yksinkertaisilla keinoilla

Turhan kulutuksen karsiminen on helppo tapa vähentää sähkönkulutusta ja sähkölaskua. Tolvanen muistuttaa, että vaikka käytössä olisikin pörssi- tai tuntisidonnainen hybridisähkösopimus, jokaisesta kulutetusta kilowatista maksetaan myös siirron ja sähköveron osalta.

Turhat valot ja laitteet kannattaa opetella sammuttamaan aina, kun niitä ei tarvitse.

Kodinkoneiden ja laitteiden käyttöön ja kunnossapitoon on myös hyvä kiinnittää huomiota. Sopiva jääkaapin lämpötila on noin 2-6 celsiusastetta ja pakastimen -18 celsiusastetta.

– Astetta kylmempi lämpötila merkitsee viiden prosentin lisäystä laitteen kulutukseen. Nukka voi heikentää esimerkiksi kuivausrummun kuivaustehoa ja laitteen takapuolelle kertyvä pöly voi heikentää jääkaapin tai pakastimen jäähdytystehoa.

Pyykinpesussa sähköä voi säästää pesemällä täysiä koneellisia sopivissa lämpötiloissa.

– Erittäin likaiset ja rasvaiset tahrat eivät poistu liian matalissa lämpötiloissa, mutta toisaalta ei-niin-likaiseen pyykkiin voi käyttää matalampaa lämpötilaa. Pyykki kannattaa kuivata mahdollisuuksien mukaan narulla ulkona, jolloin kuivaminen ei kuluta lainkaan energiaa.

Ruoanlaitossa kannattaa tehdä suurempia eriä kerralla. Ruokaa lämmitettäessä Tolvanen suosittelee käyttämään mieluummin mikroaaltouunia kuin liettä.

– Jos uunissa tekee ruokaa, kannattaa käyttää myös alku- ja jälkilämpö hyödyksi.

On olemassa myös pieniä arkisia virheitä, jotka voivat näkyä pitkässä juoksussa suurempina sähkölaskuina. Kodinkoneiden ja laitteiden kohdalla Tolvanen suosittelee huolehtimaan niiden huollosta ja kunnossapidosta.

– Vanhetessaan kodinkoneet voivat alkaa muodostaa hukkakulutusta, jolloin on tärkeää korjata tai uusia laitteita tarpeen mukaan.

Jos epäilet jonkin kodinkoneen tai laitteen kuluttavan sähköä aiempaa enemmän, asian voi tarkistaa sähkön kulutusmittarilla.

– Mittareita voi kysellä lainaan sähköyhtiöiltä tai kirjastoista, Tolvanen neuvoo.

Sähköiset erillislämmittimet, kuten pyyhelämmittimet voivat unohtua päälle tai ilmanvaihto jäädä tehostusasetukselle, jos ohjaus rikkoontuu tai käsikäyttöinen ohjaus unohtuu päälle. Myös saunan tarpeettoman pitkä lämmitysaika lisää turhaa kulutusta.

– Tällaiset kulutusmuutokset huomataan helpommin, jos sähkönkulutusta ja kulutuksen ajoittumista seurataan säännöllisesti.

Internetin keskustelupalstoilta löytyy lukuisia ”sähkönsäästöniksejä”. Lähtökohtaisesti kaikki sähkönsäästöön tähtäävät vinkit ovat Tolvasen mukaan hyviä ja oman mielenkiinnon mukaan voi tehdä vaikka kuinka pieniä tai suuria energiatekoja, kunhan huomioidaan terveys, turvallisuus ja sisäilmaolosuhteet.

– Esimerkiksi asunnon tuloilmaa ei kannata pienentää tarpeettomasti energiansäästön vuoksi, jos sisäilmaolosuhteet heikkenevät ja pahimmassa tapauksessa asunnon rakenteet kärsivät liiallisen kosteuden vuoksi.

Sähkönsäästön kanssa kannattaa käyttää myös puhdasta maalaisjärkeä. Esimerkiksi täynnä ruokaa olevan jääkapin tai pakastimen kytkeminen pois päältä sähkölaskun pelossa ei ole välttämättä kovin järkevää.

Saunaa ei kannata pitää päällä tarpeettoman pitkään. Pörssisähköasiakkaan kannattaa pyrkiä ajoittamaan saunominen halvimmille tunneille. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Valmiustilassa vai kokonaan irti seinästä?

Perinteisesti sähkölaitteiden kanssa on neuvottu ottamaan ne kokonaan irti seinästä, silloin kun niitä ei käytetä. Syynä on se, että monet sähkölaitteet kuluttavat energiaa myös valmiustilassa eli niin sanotussa stand by-tilassa.

– Vanhemmissa laitteissa stand by-tilan sähkön kulutus on voinut olla huomattava. Uudemmissa laitteissa energiatehokkuusmääräykset ovat vaikuttaneet standby-tilan kulutuksen vähenemiseen huomattavasti.

Hänen mukaansa itsestään minkään laitteen stand by-tila ei kuluta paljoa, mutta arviolta 3–13 prosenttia kotitalouksien sähkönkulutuksesta muodostuu kaikkien laitteiden ja kodinkoneiden stand by-kulutuksesta.

– Esimerkiksi puhelimen laturin vuotuinen kulutus on arvioilta 1,2 kilowattituntia, kun se on jatkuvasti kiinni pistorasiassa eikä lataa puhelinta. Yksittäisen laturin kulutus ei tunnu rahallisesti juuri lainkaan, mutta esimerkiksi viallisten latureiden kanssa on aina myös paloturvallisuusriski, joten laturin irrotus seinästä on myös turvallisuusteko, Tolvanen muistuttaa.

Selvitä laitteen energiatehokkuus

Laitteiden energiankulutus riippuu pitkälti laitteesta itsestään. Uutta kodinkonetta tai laitetta ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin, jos tavoitteena on mahdollisimman pieni energiankulutus.

Tolvasen mukaan ensin kannattaa miettiä, minkä suuruinen kodinkone tai laite on hankinnassa.

– Esimerkiksi yhden hengen tai nelihenkisen perheen taloudessa pyykinpesukoneen täyttömäärät ovat luultavasti hyvin erilaisia. Yleisesti ottaen, mitä suurempi kodinkone on kyseessä, sitä enemmän se kuluttaa. Siksi ei kannata hankkia omaan käyttöön tarpeettoman suurta laitetta.

Kun varsinainen tarve on päätetty, kannattaa valitusta kokoluokasta valita energiamerkinnältään mahdollisimman energiatehokas laite. Energiamerkintöjä on tehty useille eri laiteryhmille, joiden avulla halutaan kuluttajan näkökulmasta helpottaa energiatehokkaiden laitteiden valintaa.

– Energiamerkinnässä voidaan esittää energiankulutuksen lisäksi muitakin tietoja laitteen ominaisuuksista, kuten äänitaso tai vedenkulutus pesuohjelmaa kohden, Tolvanen kertoo.

Niissä kodinkoneissa ja laitteissa, joissa ei energiamerkintää ole, kannattaa kiinnittää huomiota laitteen tehoon tai yhden käyttökerran vaatimaan energiankulutukseen.

– Joskus tehokkaampi laite voi olla kokonaiskäyttökustannuksiltaan halvempi kuin pienempi tehoinen laite, jos käyttöaika saadaan suurempi tehoisella laitteella pienemmäksi.

Television tarpeeton päällä pitäminen näkyy pidemmän päälle sähkölaskussa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Näin sähkönkulutus näkyy lompakossasi

Kulutukseen vaikuttaa aina sekä laitteen teho että käyttöaika. Kulutus lasketaan kertomalla laitteen teho sen käyttöajalla. Kun kulutus on tiedossa, voidaan laskea myös arvioitu rahallinen sähkönkulutus.

Tästä päästään artikkelin alussa mainittuun sähkönkulutuslaskelmaan. VU laati esimerkkilaskelman tyypillisten kodinkoneiden ja laitteiden sähkönkulutuksesta erilaisilla sopimustyypeillä. Laskelmassa on huomioitu kulutus tunnin aikana, ellei toisin mainita.

Laskelmassa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksuja tai muita kuluja, kuten veroja tai sähköyhtiön perimää marginaali- ja kuukausimaksua. Näiden kulujen suuruus riippuu omasta sähkösopimuksesta.

Vertailussa on mukana kiinteähintainen ja pörssihintainen sähkösopimus. Laskelmassa kiinteähintainen sähkö maksaa 13,55 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkö maksaa ensimmäisessä esimerkissä 5,93 senttiä kilowattitunnilta. Kyseessä on helmikuun 2025 pörssisähkön keskihinta. Toisessa esimerkissä pörssisähkön hinta on 60 senttiä kilowattitunnilta. Pörssihinta nousee ajoittain näin korkealle tai korkeammaksi ajoittaisten hintapiikkien takia. Vertailun tarkoituksena on havainnollistaa sitä, kuinka suuri merkitys kulutuksen ajoittamisella on pörssisähköasiakkaille.

Kodinkoneiden ja sähkölaitteiden kulutukset perustuvat keskimääräisiin arvioihin, jonka vuoksi tuloksia kannattaa pitää vain suuntaa antavina. Oman sähkölaitteen tarkan kulutuksen voi arvioida laskemalla sen artikkelissa mainitun laskukaavan mukaan.

Kodinkone tai laite Kulutus, kWh Kulutus rahassa (sentteinä) 13,55 snt/kWh (Kiinteähintainen) 5,93 snt/kWh (Pörssisähkö) 60 snt/kWh (Pörssisähkö) Jääkaappi-pakastin (vuorokausi) 0,3–0,8 4,07–10,84 1,78–4,74 18–48 Induktioliesi (30 minuuttia) 0,6–1,9 8,13–25,74 3,56–11,27 36–114 Astianpesukone (pesukerta) 0,8-2,5 10,84–33,88 4,7–14,83 48–150 Pyykinpesukone (pesukerta) 0,2–2,5 2,71–33,88 1,87–14,83 12–150 Kuivausrumpu (käyttökerta) 2–6 27,1–33,88 11,86–33,58 120–360 Saunan sähkökiuas 5 67,75 29,65 300 Pölynimuri 1–2 13,55–27,1 5,93–11,86 60–120 Kahvinkeitin (10 minuuttia) 0,1 1,35 0,59 6 Vedenkeitin (5 minuuttia) 0,1 1,35 0,59 6 Mikroaaltouuni (10 minuuttia) 0,12–0,2 1,62–2,71 0,71–1,19 7,2–12 Televisio, LED 0,08–0,16 1,08–2,17 0,47–0,95 4,8–9,6 Pelikonsoli 0,15 2,04 0,89 9 Kodinkoneiden ja laitteiden kulutustiedot perustuvat sähköyhtiöiden Helenin ja Fortumin tietoihin.

