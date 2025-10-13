Pörssisähkön varttihinnat raivostuttavat – vaikeuttiko muutos säästämistä?

Pörssisähkön uudet varttihinnat ovat saaneet osan asiakkaista raivon partaalle. Suuttumusta aiheuttaa se, että jatkossa pörssisähkössä säästäminen koetaan entistä vaikeammaksi. Aiemmin esimerkiksi saunomisen ja pyykinpesun on voinut ajoittaa edullisimmille tunneille. Nyt hinta voi pomppia jopa 15 minuutin välein.

Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen myöntää, että sähkön hintojen tulkitseminen vaikeutuu. Entisen 24 hinnan sijaan päivässä on nyt 96 eri hintaa pörssisähkölle.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että pörssisähkön hinnoitellaan edelleen saman logiikan, sähkön tuotannon ja kulutuksen perusteella, joten isossa kuvassa sähkön hinnanvaihtelut säilyvät ennallaan, Virtanen muistuttaa Verkkouutisille.

Pörssisähkö on edelleen kaikkein kalleinta suurimpien kulutuspiikkien aikaan, eli aamuisin sekä iltaisin. Pörssisähköä saa Virtasen mukaan edelleenkin halvemmalla etenkin yöaikaan, ja myös päivällä on tarjolla keskimäärin aamua ja iltaa halvempaa sähköä.

– Nämä faktat eivät ole muuttuneet minnekään, vaikka tunnin sijaan hinnoittelu tehdäänkin vartin välein, ja sähkön hinta muuttuu tiheämmin. Yksittäisten, viereisten varttien välillä on totta kai hintavaihtelua, mutta hintavaihtelu on pienempää kuin yö- ja päiväsähkön välillä.

Virtanen muistuttaa, että energian säästäminen ja energiankulutuksen pienentäminen vaikuttavat sähkölaskuun entiseen malliin hinnoittelutiheydestä riippumatta.

Millaisia vaikutuksia varttihinnoittelulla sitten tulee olemaan kuluttajien sähkölaskuun?

– Arvioisin, että varttihinnoittelulla on hyvin pieni vaikutus sähkölaskuun ja pörssisähkön keskimääräiseen hintaan. Odotan innolla, saammeko jossain kohtaa tutkimustuloksia siitä, millainen vaikutus varttihinnoittelulla on sähkön hinnan muodostumiseen tunnin hinnoitteluun verrattuna, Virtanen pohtii.

– Voidaan kuitenkin sanoa, että kun sähkön hinnan vaihtelu tapahtuu useammin, tällöin kulutusta voidaan entistä tarkemmin ajoittaa halvoille sähkönhetkille, ja aktiivinen pörssisähköasiakas saa entistä paremman hyödyn sähkönkäytön ajoittamisesta. Aktiivisuudesta palkitaan, hän jatkaa.

Sähkön kulutuksen ajoitus edullisille hetkille vaatii kuluttajalta aiempaa enemmän tarkkuutta. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Automatisaatio avuksi

Millä keinoin asiakas voisi yrittää hyödyntää 15 minuutin välein vaihtuvia hintoja, kun tavoitteena on säästää sähkölaskussa?

Virtanen muistuttaa, että varttihinnoittelussa kulutusta voidaan ajoittaa edullisimmille hetkille samaan tapaan kuin aiemmassa tuntihinnoittelussa. Sopivamman ajan määritys manuaalisesti voi kuitenkin muuttua hankalammaksi, kun aiemman 24 hinnan sijaan hintoja on 96.

– Sähkön hinnoittelun muutos korostaakin automaation hyötyjä, ja kannustaisin hyödyntämään automaatiota etenkin paljon energiaa kuluttavien laitteiden, kuten tilojen lämmityksen, käyttöveden lämmityksen tai sähköauton latauksen ohjaamisessa.

Hänen mukaansa paras hyöty kulutuksen ajoittamisesta saadaan, kun ohjataan paljon energiaa kuluttavia tai suuritehoisia laitteita. Niitä ovat esimerkiksi edellä mainitut.

– Automaatio osaa hyödyntää halpoja hetkiä paljon ihmistä tehokkaammin. Kun ajastus jätetään automaatiolle, asukas voi käyttää aikansa mielekkäämpään tekemiseen kuin sähkön hintojen kyttäämiseen.

Hänen mukaansa automaatiota voidaan ostaa palveluna, tai laite voi itsessään sisältää älyominaisuuksia, kuten pörssisähköohjauksen.

– Kehotan kartoittamaan automaation hyödyntämisen vaihtoehdot kodin laitteissa, aloittaa voi yhdestäkin laitteesta, Virtanen neuvoo.

15 minuutin hinnoittelu ei Virtasen mukaan myöskään tarkoita sitä, että laitteita tulisi käyttää 15 minuutin sykleissä.

– Joissain tapauksissa, kuten suorasähkölämmityksessä ja sähkölämmitteisen vesivaraajan lämmityksessä laitteet on suunniteltu katkonaiseen käyttöön, ja lämmitys voidaan jopa toteuttaa halutessaan 15 minuutin jaksoissa, hän huomauttaa.

Monet laitteet eivät kuitenkaan pidä katkonaisesta käytöstä, vaan niiden käyttöön kannattaa valikoida keskihinnaltaan edullisin aikaikkuna, ja ajoittaa sähkönkulutus sille ajanjaksolle.

– Jos tähän ajanjaksoon mahtuu joku muita kalliimpi vartti, mutta keskihinta on edullisin, niin kannattaa muistaa, että varttitunnin vaikutus sähkölaskuun on pieni. Tärkeintä on ajatella kokonaisuutta. Älykkäät laitteet voivat myös pienentää tehoaan automaattisesti kalliiden varttien ajaksi, Virtanen neuvoo.

Varttihintoihin ei siirrytty sähköyhtiöiden ahneuden takia. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tehtiinkö uudistus vain sähköyhtiöiden kannattavuuden lisäämiseksi?

Muutoksesta turhautuneet asiakkaat ovat jopa epäilleet, että muutos tehtiin vain siksi, että sähköyhtiöt tienaisivat pörssisähköllä enemmän. Asiantuntija ei pidä tällaisia väitteitä todenmukaisina.

– Pörssisähkön varttihinnoitteluun on ajanut ihan muut tekijät. Pörssisähkö hinnoitellaan edelleen ihan saman logiikan mukaisesti. Nyt hinnoittelu tapahtuu vaan useammin, ja pörssisähkön hinta vastaa tarkemmin sen tuotantokustannuksia.

Verkkouutiset on kertonut varttihinnoitteluun johtaneista syistä aiemmin tässä jutussa. Muutoksen taustalla vaikuttaa EU:n sääntely, joka velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoihin. Tavoitteena on päivittää sähkömarkkinamalli yhteensopivaksi nykyisen sähkön tuotantorakenteen kanssa, joka sisältää merkittävästi vaihtelevaa sähköntuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkosähköä.

Myös Virtanen muistuttaa, että 15 minuutin tasejaksohallintaan ja pörssisähkön hinnoitteluun siirryttiin nimenomaan sähköjärjestelmän ylläpidon sekä tasepoikkeamien hallinnan näkökulmasta.

– Uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä on helpompi ennustaa ja suunnitella energian tuotantoa ja hallita energiantuotannon tasepoikkeamia 15 minuutin jaksoissa, kuin tunnin jaksoissa, hän selventää.

Varttitaseen ja nyt varttihinnoittelun muutoksessa sähkömarkkinamallia on siis päivitetty yhteensopivammaksi uuden energian tuotantorakenteen kanssa, jotta kulutuksen ja tuotannon tasapainotus toimii jatkossakin.

– On kaikkien etu, että sähköjärjestelmän tehokkuus paranee, Virtanen toteaa.

