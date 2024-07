Moskovan ja Pohjois-Korean veljeily närkästytti Xi Jinpingin

Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua kommentoi Vladimir Putinin taannoista Pohjois-Korean vierailua toteamalla, että matkan on täytynyt ”osua arkaan paikkaan” Washingtonissa.

– Kiinan propagandan äänitorvi jätti luonnollisesti mainitsematta, kuinka (Vladimir) Putinin ja Kim Jong-unin tapaaminen, jossa sinetöitiin maiden keskinäinen puolustussopimus, on varmasti herättänyt ärtymystä toisessa suuressa pääkaupungissa – Pekingissä, huomauttaa Financial Timesin (FT) Pekingin-toimiston päällikkö Joe Leahy analyysissaan.

Kiinan johtaja Xi Jinping on hänen mukaansa seurannut jo kuukausien ajan tarkoin Venäjän ja Pohjois-Korean lähentymistä Pjongjangin toimittaessa Kremlin kipeästi tarvitsemia ampumatarvikkeita vastineeksi aiempaa kehittyneemmästä venäläisestä sotateknologiasta. Kiinan arvioidaan olevan huolissaan siitä, että Kimin syvenevät suhteet Putiniin saavat hänet kokemaan riippumattomuutta Pekingistä.

– Jos Pohjois-Korean diktaattorin itseluottamus vahvistuu, hän saattaa tehdä lisää ohjuskokeita, jotka uhkaavat horjuttaa jo ennestään jännittyneen alueen vakautta, Leahy toteaa.

Putinin vierailu Pjongjangiin ei näitä huolia ainakaan hälvennä. Venäjän ja Pohjois-Korean johtajat allekirjoittivat sen yhteydessä sopimuksen ”kattavasta strategisesta kumppanuudesta” ja luvataan välitöntä sotilaallista ja muuta apua ”kaikin käytettävissä olevin keinoin”, jos toinen osapuolista joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Kiinalaisen kansainvälisen politiikan asiantuntijan, professori Shen Dinglin mukaan Kiinaa hiertää se, että Pekingillä ja Pjongjangilla on ollut vuodesta 1961 oma ”YYA-sopimuksensa” – sopimus ystävyydestä, yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta.

Jos Pjongjang kokisi joutuvansa mukaan johonkin Venäjän sotaan, kuten hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan, Pohjois-Koreaan voisi kohdistua sotilaallisia vastatoimia. Se taas saattaisi laukaista Pekingin ja Pjongjangin keskinäisen puolustussopimuksen, jolloin myös Kiinasta tulisi konfliktin osapuoli.

– Pohjois-Korea on asettanut Kiinan tarpeettomasti hyvin vaaralliseen tilanteeseen, professori Shen sanoo FT:lle.

Kiinan ja Pohjois-Korean kahdenväliset suhteet ovat Leahyn mukaan olleet jo pitkään vaikeat, minkä vuoksi eräät tutkijat ovat kutsuneet maita ”katkeriksi liittolaisiksi”.

– Pjongjang toteuttaa säännöllisesti sotilaallisia provokaatioita naapureitaan vastaan. Tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä Pekingissä, sillä se horjuttaa alueen vakautta, hän toteaa.

– Xille, joka ylpeilee henkilökohtaisella suhteellaan Putiniin, tämä episodi on muistutus siitä, että ystävyydellä on vain vähän merkitystä valtiollisessa toiminnassa – jopa sellaisessa ”rajattomassa” kumppanuudessa, jollainen Kiinan ja Venäjän välillä on vallitsevinaan, hän huomauttaa.