Krista Kiuru Porin kaupunginjohtajuudesta: Olen jäävi arvioimaan omaa pätevyyttäni

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) toteaa olevansa kiinnostunut Porin kaupunginjohtajan tehtävästä. Kiurun pesti ministerinä saattaakin jäädä lyhyeksi, mikäli hänet valitaan tehtävään.

Omia mahdollisuuksiaan tulla valituksi hän ei lähtenyt tänään valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa lähtenyt arvioimaan. Kiuru totesi, että valintaprosessiin liittyen on perustettu Porissa erilaisia kokoonpanoja ja viime kädessä valtuutetut päättävät.

– Olen varmasti itse varsin jäävi arvioimaan omaa pätevyyttäni tehtävään, mutta totean, että olen tosi mielelläni liikkeellä. Kyse on omasta kotikaupungistani, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kiuru luonnehti mielenkiintoiseksi kysymystä liittyen siihen, kiinnostaako häntä enemmän kaupunginjohtajan pesti vai jäsenyys valtioneuvostossa.

– En ole osannut ajatella, että näitä laitettaisiin vastakkain. Kysymys on siitä, että kaupunginjohtajan pesti on seuraaville vuosille avautuva pesti ja totta kai se kiinnostaa tässä vaiheessa, mitä teen jatkossa. Meillä on myöskin eduskuntavaalit tulossa ja voi sanoa, että on tärkeää, että omalle osaamiselle on kysyntää myös tässä hallituksessa ja on ollut kiva tulla takaisin. Mutta totta kai sitä miettii myös tulevaa, jos omassa kotikaupungissa noin kiinnostava pesti on, Kiuru pyöritteli asiaa.

Vanhempainvapaalla ollut kansanedustaja Krista Kiuru palasi tänään takaisin perhe- ja peruspalveluministeriksi.

Krista Kiuru on hakenut myös Porin kaupunginjohtajan paikkaa ja päässyt valintaprosessissa kahden muun hakijan kanssa viimeiselle kierrokselle. Valinnan odotetaan selviävän marraskuussa.

Kiuru profiloitui ministerinä ennen vanhempainvapaalle jäämistään tiukan koronapolitiikan kannattajana sekä 0,7 henkilöstömitoituksen ajajana vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon.

Kiuru antoi ymmärtää 2019 taannoisessa Uuden Suomen haastattelussa että mitoitus saataisiin kuntoon yksittäisellä virkkeellä. Tuolloin viime vaalikaudella hän ei ollut vielä ministeri, vaan toimi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana.

Ministerinvaihdos tapahtui tänään iltapäivällä tasavallan presidentin esittelyn yhteydessä. Kiurun vanhempainvapaan aikana perhe- ja peruspalveluministerinä toimi kansanedustaja Aki Lindén, jonka presidentti vapautti tehtävästään.

Lindén vastasi vielä viime viikolla ministerinä opposition välikysymykseen vanhustenhoidosta, minkä yhteydessä hän joutui kertomaan, että 0,7 henkilöstömitoituksen toteuttamista on lykättävä eduskuntavaalien yli, koska hoitajia ei ole riittävästi.

LUE MYÖS:

Krista Kiuru palaa ministeriksi viikko hoitajamioituksen käsittelyn jälkeen