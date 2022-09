Ministeri Aki Lindén: Vanhustenhoidon 0,7 mitoituksen maali liikkuu jälleen

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) myönsi tänään eduskunnan välikysymyskeskustelussa, että 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulo vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa siirtyy ja hallitus on päässyt uudesta aikataulusta sopuun.

– Tämänhetkisen hoitohenkilöstön työvoimapulan vuoksi hallitus on arvioinut uudistuksen toteutuksen aikataulua uudelleen siten, että tavoitteesta ei kuitenkaan tingitä, mutta voimaantuloa porrastetaan niin, että 1.4 2023 mitoitus on 0,65 ja 1.12 2023 mitoitus on 0,7, Lindén sanoi vastauksessaan opposition välikysymykseen.

Lindénin mukaan uudistuksen rahoitus 128 miljoonaa euroa pidetään voimassa ja ”täten luodaan edellytykset henkilöstömitoituksen saavuttamiselle”.

Eduskunta keskustelee paraikaa oppositiopuolueiden välikysymyksestä liittyen vanhustenhoidon kriisiytymiseen.