Miksi SDP puhui ennen kolmen, nyt kuuden miljardin paketista? Näin edustaja kommentoi

Oppositiopuolue SDP julkisti tänään perjantaina kasvu–, työllisyys– ja kasvutoimien paketin, joka täydentää puolueen talousvaihtoehdon kokonaisuutta. SDP:n tiedotteen mukaan tuoreen paketin ”arvioidut positiiviset yhteisvaikutukset julkiseen talouteen pitkällä aikavälillä ovat yli kuusi miljardia euroa”.

Vielä toukokuun alussa SDP:n julkistaessa vaihtoehtonsa talouden tasapainottamiseksi, puolue mainosti myöhemmin julkaistavaa kasvu, työllisyys- ja rakennepakettia kolmen miljardin euron pakettina. SDP puhui nämä yhteenlaskien tuolloin noin yhdeksän miljardin euron toimenpidekokonaisuudesta.

Verkkouutiset haastatteli toukokuun alussa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtajaa Aki Kangasharjua, joka totesi kovien odotusten kohdistuvan SDP:n markkinoimaan juuri kolmen miljardin euron tulevaan pakettiin.

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman mainosti vielä viikonlopun puoluevaltuustossa pitämässään puheessa tulevaa pakettia kolmen miljardin euron pakettina.

– Olemme valmistelleet kuuden miljardin euron sopeutuspaketin, jota täydennämme vielä ensi viikolla julkaistavalla kolmen miljardin euron rakenne-, työllisyys- ja kasvupaketilla, Lindtman sanoi puheessaan.

Verkkouutiset tavoitti SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen kommentoimaan asiaa:

Aiemmin puhuitte kolmen miljardin euron paketista, nyt te markkinoitte tätä yli kuuden miljardin euron pakettina. Miksi puhutte nyt eri luvusta?

– Enemmän tämä liittyy siihen, että kun tätä työtä lähdettiin tekemään, nälkä kasvaa syödessä. Kaikki ne toimenpiteet, joita siellä on esitetty, olemme pyrkineet hakemaan sitä potentiaalia ja mitä se voisi tarkoittaa, niin sitä kautta päädyimme tuohon lukuun.

– Kun tämä joka tapauksessa kohdistuu pidemmälle aikavälille, sen takia meistä oli perusteltua, että se summa siinä sitten kasvoi.

Lindtman puhui vielä viikonloppuna kolmesta miljardista, kasvoiko nälkä näin nopeasti?

– No ehkä tämä liittyy enemmän hahmotukseen. Kun puhutaan JTS-kaudesta (sopeutustoimet vuoteen 2028 saakka), arviomme mukaan suurin osa tänään julkistetusta paketista, sillä on mahdollisuudet realisoitua tällä vuosikymmenellä. Ja sitten on totta kai sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat, kuten siellä on todettukin, pidemmällä aikavälillä riippuen siitä, miten toteutuksessa onnistutaan.

Pyrittekö isommasta luvusta puhumalla luomaan mielikuvaa, että SDP pystyisi tekemään enemmän?

– No ei. Kuten sanoin tämän paketin julkistamistilaisuudessakin, ei meillä ole tarve lähteä kilpalaulantaan. On lähdetty siitä, että Suomen kasvun kannalta keskeiset kokonaisuudet, joihin liittyy haasteita liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen ja toisaalta investointien vauhdittamiseen. Näillä toimenpiteillä on potentiaalia. Se, mikä sitten realisoituu milläkin aikavälillä, on todettava, että näihin liittyy aina epävarmuuksia.

Kokoomuksen suunnasta on arvosteltu ankarasti SDP:n kasvupakettia. Ryhmäjohtaja Matias Marttisen mukaan paketti on kyhätty ”pelkän toiveaattelun varaan”.