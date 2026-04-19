Ekonomisti IL:lle: Näin paljon tilillä pitää olla rahaa

Jokaisella suomalaisella tulisi olla tilillä puskurina kahden kuukauden pakollisia menoja vastaava summa, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen Iltalehdelle.
Kostiaisen mukaan tällaisen summan voi säilyttää tilillä tai korkorahastossa. Tätä suurempien summien tilillä makuuttamiseen hän kuitenkin suhtautuu varovaisesti.
– Kaikessa sen yli menevässä säästämisessä kannattaa tietysti miettiä tuottoa, tilisäästäminen ei varmasti sitä ole pitkässä juoksussa, Kostiainen muistuttaa Iltalehdelle.
Jos suunnitteilla ei ole esimerkiksi isoja hankintoja eikä erityistä syytä pitää suuria rahasummia tilillä ole, kannustaa ekonomisti sijoittamaan rahat tuottohakuisemmin.
– Pidemmässä juoksussa osakesijoittaminen on se, mistä sitä tuottoa saa, hän tiivistää.
Sen sijaan säästöjen kokonaismäärään ei Kostiaisen mukaan ole olemassa samanlaista nyrkkisääntöä kuin pakolliseen puskuriin. Kyseessä on siis oma valinta.
Yleisesti Kostiainen kuitenkin muistuttaa, että säästäminen on lykättyä kulutusta.
Suomen Pankin mukaan suomalaisilla kotitalouksilla oli vuoden 2025 lopussa yhteensä 59 miljardia euroa osakesijoituksia. Rahastoissa makasi taas 53,8 miljardia euroa.
Osakesijoittaminen myös kannatti, sillä arvostusmuutokset ja osingot huomioon ottaen kotitalouksien osakesijoitukset toivat viime vuonna lähes 30 prosentin tuoton.
Vertailun vuoksi, suomalaisten käyttötileillä oli samaan aikaan 70 miljardia euroa, muilla tileillä kuten säästötileillä taas 45,2 miljardia euroa.