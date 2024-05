Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen kuvailee SDP:n perjantaina julkaisemaa kasvupakettia vastuuttomaksi.

– SDP:n kauan odotettu työllisyyspaketti on valtava pettymys. Antti Lindtman on kyhännyt kasvupakettinsa pelkän toiveajattelun varaan, Marttinen sanoo tiedotteessa.

Paketissa luvataan työllisyyden kasvavan noin 120 000:lla työllisellä. SDP:n laskelmien mukaan toimien positiivinen yhteisvaikutus julkiseen talouteen on pitkällä aikavälillä yli kuusi miljardia euroa.

Marttinen huomauttaa, etteivät paketin odotukset perustu minkäänlaisiin luotettaviin laskelmiin, koska niitä ei ole tehty.

– Lindtmanin esitykset ovat täynnä ilmaa. Rivien väleihin on jälleen piilotettu valtavasti uusia kustannuksia, ja paketista puuttuvat tyystin esitysten vaikutukset budjettiin. Lindtmanin SDP on ottanut tavaksi jättää esitystensä vaikutukset kokonaan laskematta, kokoomuksen ryhmäjohtaja toteaa.

Marttinen sanoo paketin rakentuvan pelkkien oletuksien varaan.

– Odotuksien ja toiveiden varaan laskettu talous- ja työllisyyspolitiikka on kaukana vastuullisesta. Suomen talous on vakavasti kriisiytynyt. Se on tosiasia, jolle Lindtman näyttää ummistaneen silmänsä täysin, hän sanoo.

Marttinen huomauttaa SDP:n teollisuuspoliittisten ehdotusten olevan täysin nurinkurisia.

– Lindtman puhuu uusista investoinneista, mutta lyö pöytään jälleen lisää veroja yrityksille. Demareiden mallissa hallituksen hyvä verohyvitys vesittyisi täysin. SDP:n lääkkeillä Lindtman ajaisi Suomen paitsioon uusien investointien kilpailussa.

