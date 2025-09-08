Miksi miehet syövät enemmän lihaa? Taustalta paljastuu yllättävä syy

Suomalaiset miehet syövät huomattavasti enemmän lihaa kuin naiset. Sama ilmiö on havaittavissa myös muualla maailmassa.
Tuoreen brittiläisen tutkimuksen mukaan taustalla ovat niin sanotut maskuliiniset normit, jotka estävät miehiä vähentämästä lihan ja myös maitotuotteiden käyttöä. Länsimaisissa yhteiskunnissa elää edelleen sitkeänä asenne, jossa liha- ja maitotuotteita välttelevä mies mielletään vähemmän maskuliiniseksi.
Tutkimukseen haastateltiin noin tuhatta brittiläistä miestä. Tuloksista ilmeni, että runsaasti lihatuotteita syövät miehet omaksuivat myös muita vahvemmin perinteisiä maskuliiniseksi miellettyjä normeja. Tutkimuksessa tällaisiksi miellettiin esimerkiksi se, että maskuliinisena pidetty mies ei puhu avoimesti tunteistaan tai näytä niitä. Vastausten mukaan tällainen käytös mieheltä koetaan perinteisesti naiselliseksi.
Monet miehet kertoivat syövänsä lihatuotteita myös siksi, että se koetaan miehekkääksi. He pelkäsivät lihatuotteista luopumisen johtavan siihen, että ympäristö alkaisi nähdä heidät vähemmän maskuliinisena tai jopa naisellisena. Osa vastaajista piti kasvissyönnin suosion kasvua jopa kulttuurisena uhkana.
Tutkimukseen osallistuneet miehet kertoivat syövänsä lihaa myös siksi, että uskoivat sen olevan ravintosisällöltään parempaa kuin kasvistuotteiden. Tätä he perustelivat esimerkiksi lihan sisältämällä proteiinilla. Lihansyönti oli yleistä etenkin fyysistä työtä tekevien keskuudessa. He eivät myöskään uskoneet lihattoman ruokavalion olevan riittävän ravitsevaa.
Vastausten mukaan myös sosiaalisilla piireillä on vaikutusta siihen, millaista ruokaa miehet valitsevat lautaselleen. Jos miehen seurassa olevat suosivat lihatuotteita, miehillä on suurempi riski päätyä lihatuotteen valintaan itsekin.
Vanhat normit ovat ristiriidassa tutkimustuloksien kanssa
Tieteelliset tutkimustulokset ovat ristiriidassa sitkeänä elävien oletusten kanssa. Runsaan lihansyönnin on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi ylipainoon ja useisiin elintapasairauksiin. Ylipainon taas on todettu laskevan miehen testosteronitasoja. Toisin sanoen miehekkääksi mielletty runsas lihansyönti voi tehdä miehistä todellisuudessa vähemmän miehekkäitä. Huolimatta siitä, että perinteiset normit saattavat saada luulemaan toisin.
Tutkijat havaitsivat, että kasvissyöntiin liittyy edelleen suurta epäluuloisuutta, kuten edellä olevat esimerkit osoittavat. Tutkijat myös pohtivat, millaisin keinoin miehiä voisi kannustaa syömään enemmän kasvisruokia. Keinoiksi nostetaan esimerkiksi kasvisruokien maustaminen oman maun mukaan sekä terveellisen ruokavalion hyötyjen korostamisen.
Tutkijat toivovat myös, että ihmiset olisivat aiempaa paremmin tietoisia siitä, että monipuolinen ja proteiinipitoinen ruokavalio on mahdollista saavuttaa myös ilman lihatuotteita.
Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Iltalehti.
