Verkkouutiset

Ostitko tämän tuotteen? Voi olla terveysriski

Tuote voi aiheuttaa joillekin kuluttajille terveysvaaran.
Kuva takaisinvedettävästä tuotteesta. DR. OETKER
Erä suklaamoussejauhetta vedetään myynnistä niissä ilmenneiden puutteiden takia. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto.

Takaisinveto koskee tuotetta nimellä Dr. Oetker Suklaamousse 95 g suklaamoussejauhe, ja sen tuote-erää L5260. Takaisinvedettävän erän parasta ennen -merkintä on 03.2027.

Tuote on virheetön, mutta Suomeen toimitetun erän merkinnät ovat vain tanskan kielellä.

Tuote sisältää maitoa ja saattaa sisältää gluteenia, kananmunaa, soijaa ja hasselpähkinää. Tämän vuoksi tuotteen käyttö voi aiheuttaa allergisille ihmisille terveysvaaran.

Mikäli olet ostanut kyseisen tuotteen ja olet allerginen edellä mainituille ainesosille, Ruokavirasto kehottaa olemaan yhteydessä suoraan Dr. Oetkerin asiakaspalveluun osoitteeseen oetker(at)oetker.fi.

