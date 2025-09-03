Näin voit saada jopa 20 vuotta lisää elinaikaa

40-vuotias ihminen voi saada jopa 20 elinvuotta lisää kiinnittämällä huomiota kahdeksaan asiaan. Tällaiseen tulokseen päätyi tuore Yhdysvalloissa tehty tutkimus.

Tutkimuksessa tarkkailtiin lähes 300 000 ihmisen elintapoja ja elämänkaarta. Tutkijat havaitsivat, että niiden miesten elämä piteni laskennallisesti jopa 24 vuotta, jos he noudattivat kahdeksaa terveellistä elämäntapaa. Naisilla elämä piteni lähes 21 vuodella. Verrokkiryhmänä olivat ne, jotka eivät noudattaneet terveitä elämäntapoja.

Mikä sitten on pitkän iän salaisuus? Tutkimuksen mukaan odotettu elinikä pitenee merkittävästi, jos noudatat kahdeksaa seuraavaa ohjetta:

Liiku aktiivisesti. Syö terveellisesti. Nuku riittävästi ja hyvin. Ole sosiaalinen. Vältä tupakointia. Vältä liiallista alkoholin käyttöä. Vältä stressiä. Vältä opioidien väärinkäyttöä.

Ohjeet eivät sinällään yllätä, ja kaikki varmasti tietävät esimerkiksi ylipainon, runsaan alkoholinkäytön ja tupakoinnin olevan yhteydessä erilaisiin sairauksiin ja siten myös ennenaikaisen kuoleman riskiin.

Viimeisenä mainittu opioidien väärinkäyttö saattaa kuulostaa monen mielestä erikoiselta ohjeelta. Tässä kohtaa kannattaa huomioida se, että opioidit ovat Yhdysvalloissa merkittävä ongelma ja opioideihin kuolleisuus on kasvanut viime vuosina.

Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

HS:n haastattelema epidemiologian professori Mika Kivimäki huomauttaa, että tutkimuksessa vertailtiin ihmisiä, joiden elintavat sijoittuivat ääripäihin. Tuloksia käsiteltäessä kannattaa huomioida myös se, että tutkittavat koostuivat Yhdysvaltain armeijan palveluksessa olleista henkilöistä. Suurin osa tutkittavista oli miehiä.

Elintapojen vaikutusta elinikään on tutkittu aiemmin muissakin tutkimuksissa. Kivimäen mukaan niiden tulokset ovat kuitenkin olleet maltillisimpia. Se ei silti tarkoita, etteikö terveellisillä elämäntavoilla olisi mahdollista pienentää elämäntapasairauksien riskiä ja saada siten lisää toimintakykyisiä elinvuosia.

