Onko alkoholi sinulle ongelma? Seitsemän merkkiä paljastavat totuuden

Alkoholijuomien nauttiminen on monella saattanut lisääntyä kesäloman aikana huomaamattomasti. Tissuttelu uimarannalla tai mökin laiturilla ei tunnu pahalta, koska lomalla on lupa ottaa rennosti ja pakollisia velvoitteita ei ole.

Kaikilla kesäinen lomatissuttelu ei välttämättä johdakaan ongelmiin, ja monet kykenevät palaamaan arkirytmiin heti loman päätyttyä. Joskus säännöllinen lomalla juominen voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa paluu arkirutiineihin ei enää onnistukaan kivuttomasti. Yllättäen havahdut tilanteeseen, että päivittäisestä harmittomasta tissuttelusta onkin tullut pakonomainen tapa, josta ei meinaa päästä enää eroon.

Tämä on tyypillinen merkki tilanteesta, jossa alkoholista on tullut sinulle ongelma. On olemassa myös muita merkkejä, jotka viittaavat siihen, että oma juominen ei ole enää hallinnassa.

– Alkoholiriippuvuuden kriteereihin kuuluu esimerkiksi, että juomisesta tulee pakonomaista, käytetyt määrät ja sietokyky kasvavat tai käytön kontrollointikyky katoaa. Juomisputken jälkeen tulee vaikeita vieroitusoireita, alkoholi menee muiden mielenkiinnon kohteiden edelle eli esimerkiksi juomiseen, sen suunnitteluun tai siitä toipumiseen menee paljon aikaa eikä ihminen pysty lopettamaan, vaikka hän itse tunnistaisi, että alkoholi on aiheuttanut hänelle vakavia haittoja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Margareeta Häkkinen kertoo Verkkouutisille.

Kun näistä kohdista vähintään puolet täyttyy toistuvasti, puhutaan alkoholiriippuvuudesta.

Missä tilanteessa viimeistään pitäisi havahtua siihen, että oma juominen on jo liiallista? Häkkisen mukaan itselleen voi esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Voinko lopettaa juomisen aina, jos haluan? Jos otan 1-2 annosta alkoholia, voinko lopettaa siihen, vai tuleeko aina juotua monta?

Kärsivätkö läheiset, perhe, harrastukset tai työ juomiseni takia?

Pystynkö olemaan juomatta, jos muut juovat?

Pystynkö olemaan juomatta tilanteissa, joissa yleensä juon?

Jääkö asioita tekemättä juomisen takia?

Jos vastaus yhteen tai useampaan kysymykseen on myönteinen, omaa juomistaan on syytä pohtia. Tilanne on sitä vakavampi, mitä useamman kysymyksen kohdalla vastaus on myönteinen.

Omaa juomistaan voi yrittää vähentää yksinkertaisin kotikontein. Häkkisen mukaan hyviä oma-apusivustoja ovat esimerkiksi mielenterveystalo.fi ja päihdelinkki.fi, joista löytyy erilaisia testejä, laskureita ja tietoa alkoholinkäytön vähentämisen ja lopettamisen tueksi.

Juomista voi yrittää vähentää myös muilla keinoilla.

– Esimerkiksi juomispäiväkirja on keino saada oma juominen näkyväksi ja tarkastella sitä suhteessa riskirajoihin, Häkkinen kertoo.

Käytännössä tällöin jokainen juotu alkoholiannos kirjataan ylös päiväkirjaan tai esimerkiksi kalenteriin. Päiväkirja auttaa koruttomasti hahmottamaan sen, milloin alkoholia kuluu enemmän ja millaisia juodut määrät ovat esimerkiksi viikossa tai kuukaudessa.

Pakonomainen tarve juoda ja lisääntyneet määrät voivat kieliä kehittyvästä ongelmasta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tunne riskirajat

Alkoholinkäytöstä puhuttaessa on hyvä tutustua myös riskirajoihin. Suuren riskin alkoholin käytön taso on miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 ja naisilla seitsemän annosta viikossa.

– Terveelle, normaalipainoiselle 18-65-vuotiaalle ei todennäköisesti ole merkittävää terveysriskiä, jos nainen käyttää alle seitsemän annosta viikossa ilman humalajuomista ja mies alle 14, Häkkinen arvioi.

Tässä yhteydessä alkoholiannoksella tarkoitetaan 12 grammaa puhdasta alkoholia. Sen saa esimerkiksi 12 senttilitran (cl) viinilasista, neljästä senttilitrasta viinaa tai 0,33 litran keskioluesta. Määritellyt alkoholiannokset eivät ole aina sama asia kuin esimerkiksi ravintolassa ostettu annos.

– Eli jos juo puolen litran tuopin nelosolutta, siinä onkin jo kaksi annosta, Häkkinen huomauttaa.

Säännöllisellä humalahakuisella juomisella riskirajat ylittyvät melko nopeasti. Jos tapoihisi kuuluu esimerkiksi juoda kuusi tölkkiä keskiolutta joka päivä töiden jälkeen (maanantaista perjantaihin), se tekee jo 30 annosta. Se ylittää aikuisellakin miehellä suuren riskin alkoholin käytön rajat.

On olemassa myös tilanteita, joissa kaikki alkoholinkäyttö on riskikäyttöä. Huolimatta siitä, että alkoholinkäyttö jäisikin alle riskirajojen. Esimerkkinä Häkkinen mainitsee alaikäiset, raskaana olevat ja aiemmin alkoholia riippuvuustasoisesti käyttäneet. Myös tietyt sairaudet tai lääkkeet voivat johtaa siihen, että vähäinenkin alkoholinkäyttö on riskialtista.

Jos oma juominen huolestuttaa eikä tilanne helpotu kotikonsteilla, asiassa kannattaa kääntyä ammattiavun puoleen. Esimerkkinä Häkkinen mainitsee oman hyvinvointialueen päihdehoitoyksikön, jonne voi hakeutua ilman lähetettä.

– Useilla alueilla on myös ilman ajanvarausta olevia vastaanottoja ainakin joinakin arkipäivinä viikosta.

Työssäkäyvillä hyvänä tukikeinona on työterveyshuolto.

Häkkinen muistuttaa, että alkoholiriippuvuus on sairaus, johon kuuluu yhtenä keskeisenä piirteenä käytön kontrolloimattomuus.

Riippuvuuden lisäksi alkoholi voi aiheuttaa lukuisia muita ongelmia. Sen tiedetään lisäävän seitsemän eri syövän riskiä. Runsas ja pitkäaikainen alkoholinkäyttö voi vaurioittaa myös sisäelimiä, kuten maksaa. Rankka humalahakuinen juominen voi myös vaurioittaa aivoja. Pahimmillaan vauriot voivat jäädä pysyviksi.

– Mitä aiemmin hakeutuu hoitoon, sitä helpompaa hoitoa on itse toteuttaa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Kun juominen ei enää meinaa pysyä hallinnassa, niin yleensä terveysongelmat ja muut ongelmat eivät enää odottelemalla tai omin voimin vähene, vaan kasvavat lisää, joten viimeistään tässä vaiheessa kannattaa hakeutua päihdehoitoon, Häkkinen sanoo.

Suomalaisessa yhteiskunnassa alkoholin liikakäyttöön on perinteisesti suhtauduttu vähätellen. Asenteissa on kuitenkin tapahtunut muutoksia viime vuosikymmeninä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Asenteissa olisi edelleen korjattavaa

Suomalaisessa yhteiskunnassa on perinteisesti suhtauduttu alkoholin liikakäyttöön vähätellen. Joskus humalahakuista juomista on pidetty jopa ihailtavana ja ”normaalina asiana, joka on osa aikuisen ihmisen elämää”. Alkoholi on perinteisesti ollut myös keskeinen osa juhlienviettoa. Alkoholista kieltäytyvä on voinut joutua jopa erikseen selittelemään juomattomuuttaan muille.

Vaikka yhteiskunnan asenteissa on edelleen korjattavaa, Häkkisen mukaan tilanteessa on nähtävissä muutoksia.

– On tullut alkoholittomia juomia ja nykyään on OK olla selvinpäin sitä selittelemättä. Tälle suuntaukselle toivon jatkoa.

Hänen mukaansa alkoholinkäyttöön liittyvien ongelmien vähättely näkyy myös Suomen alkoholipolitiikassa. Suomessa on perinteisesti ollut tiukka alkoholipolitiikka, mikä on näkynyt alkoholijuomien vähittäismyynnin tarkkoina rajoituksina sekä korkeana alkoholiverotuksena.

Häkkinen on huolissaan Suomen alkoholipolitiikan uudistuksesta, jonka myötä alkoholin saatavuus on helpottunut. Esimerkki viime vuosien uudistuksista on kahdeksanprosenttisten oluiden ja viinien tulo ruokakauppoihin. Aiemmin niitä sai myydä vain Alkoissa.

Sääntelyn vapauttamisen on pelätty lisäävän alkoholin kulutusta. Tilastojen valossa näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt.

– Alkoholi ei ole tavallinen kulutustuote, mikä pitäisi muistaa. Vaikka kokonaiskulutus on hieman vähentynyt, niin esimerkiksi työikäisten kuolleisuus maksasairauksiin on noussut, vaikka muissa kansansairauksissa kehitys on ollut päinvastainen. Työikäisten maksakuolemien tilastoissa alkoholi on keskeinen tekijä, Häkkinen huomauttaa.

Myös alkoholiongelmista puhuminen on monelle vaikeaa, ja ongelman myöntäminen voidaan kokea vaikeaksi tai nöyryyttäväksi. Häkkisen mukaan on todella tärkeää, että alkoholiriippuvaisia tai muuten alkoholia ongelmallisesti käyttäviä ei syyllistettäisi. Sen sijaan hänen mukaansa edelleen pitää madaltaa hoitoon menon kynnystä ja ymmärtää, että alkoholiriippuvuudessa kyse ei ole vain tahdonvoiman puutteesta tai löyhästä moraalista, vaan sairaudesta.

– Se sairaus voi hoitamattomana tappaa, mutta siihen on olemassa hyviä hoitoja. Asennemuutosta toivoisin etenkin siihen, että on OK todeta, että oma juominen on liiallista, ja hakea ja saada siihen apua, Häkkinen korostaa.

Tunnista nämä varoitusmerkit 1. Juomisesta tulee pakonomaista. 2. Käytetyt määrät ja sietokyky kasvavat. 3. Alkoholin käytön kontrollointi katoaa. Juotkin enemmän kuin alun perin suunnittelit. 4. Usean päivän juomisen jälkeen ilmaantuu vaikeita vieroitusoireita. 5. Alkoholi menee muiden mielenkiinnon kohteiden edelle. 6. Alkoholin juomiseen ja sen suunnitteluun menee paljon aikaa. Käytät aikaa pelkästään sen miettimiseen, milloin pääset taas juomaan alkoholia. 7. Et pysty olemaan juomatta alkoholia, vaikka tiedostat sen aiheuttavan ongelmia. Kysy itseltäsi myös nämä kysymykset: – Voitko lopettaa juomisen aina, jos haluat? Jos otat 1-2 annosta alkoholia, pystytkö lopettamaan siihen vai tuleeko aina juotua enemmän? – Kärsivätkö läheiset, perhe, harrastukset tai työ juomisesi takia? – Pystytkö olemaan juomatta alkoholia, jos muut ihmiset juovat? – Pystytkö olemaan juomatta sellaisissa tilanteissa, joissa yleensä juot alkoholia? – Jääkö asioita tekemättä juomisesi takia? Lähde: Margareeta Häkkinen, THL

