Proteiinipatukka vedetään myynnistä – erässä virheellinen sisältö

Proteiinipatukoita vedetään myynnistä allergeenivirheen takia. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto.

Takaisinveto koskee Leader Foodsin valmistamaa Perfomance Soft White Chocolate 60 g -patukkaa. Tuotteessa on todettu jäämiä kananmunasta, vaikka kyseisen tuotteen ei pitäisi sisältää kananmunaa. Tuote voi siksi aiheuttaa oireita kuluttajille, jotka ovat allergisia kananmunalle.

Takaisinveto koskee vain tuote-erää, jonka parasta ennen -päiväys on 11.11.2026 ja erätunnus x23725.

Kyseistä erää on ollut myynnissä laajasti eri kauppaketjujen myymälöissä. Ensimmäiset erät on tuotu myyntiin aivan viime vuoden vaihteessa.

Valmistaja on jo aloittanut takaisinvedon toimenpiteet yhdessä kauppaketjujen kanssa ja jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseisen erän tuotteet myynnistä välittömästi. Valmistaja pyytää kuluttajia palauttamaan virheellisen tuotteen ostopaikkaan. Kauppa hyvittää tuotteen.

Takaisinveto ei koske muita Leaderin proteiinipatukoita.