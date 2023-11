Mihin Venäjä itärajalla pyrkii? Näin vastaa Teija Tiilikainen

Venäjän toimet Suomen itärajalla ovat osa ”isompaa pakettia”, jonka pyrkimyksenä on horjuttaa Suomea, katsoo Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Suomen Nato-jäsenyyteen liittyen Venäjällä on meneillään laaja disinformaatiokampanja. Itämeren kaasuputkirikkoihin liittyen Venäjän osuutta tutkitaan.

Mihin Venäjä pyrkii?

– Hybridioperaatioiden yleisenä päämääränä on aiheuttaa epävakautta, ruokkia kansalaisten turvattomuuden tunnetta, aiheuttaa epäluottamusta oman maansa hallitukseen ja sen toimintakykyyn sekä jakaa kansalaisyhteiskuntaa, Tiilikainen sanoo Verkkouutisille.

– Kun maahanmuutto on teema, johon liittyy vahvoja tunteita – tällaista operaatiota käynnissä pitämällä – ellei siihen löydetä ratkaisuja, erilaiset ääri- ja vastakkaiset mielipiteet saattavat vallata alaa, hän jatkaa.

Yhteiskunnan epävakauttaminen ja maan sisäisen eripuran lietsominen. Nämä ovat Tiilikaisen mukaan hybridivaikuttajan vahvat motiivit taustalla.

Miten Suomen pitäisi toimia, jottei Venäjä onnistu?

– On tärkeää, että meillä on nyt kyetty ennakoimaan ja varautumaan siihen, miten itärajaa voidaan käyttää hyväksi. Lainsäädäntöä on muutettu, jotta rajanylityspaikkoja voidaan tarvittaessa sulkea. Meillä on myös aika avoin tiedotuslinja, jonka kautta kansalaiset saavat käsitystä hallituksen työkalupakista.

Tiilikaisen mukaan Venäjälle on ”tärkeää näyttää, että tilanne on meillä hallinnassa”. Ja näin se hänestä tällä hetkellä onkin. Hallituksen toimiin ja lainsäädännön yksityiskohtiin hän ei ota tarkemmin kantaa.

– Meillä on olemassa keinot estää välineellistetty maahanmuutto eli me emme ole Venäjän armoilla. Tärkeää on myös se, että meillä ihmiset ymmärtävät ja heille on kerrottu, että tässä ei ole kyse maahanmuutosta eikä turvapaikanhausta sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyse on ilmiön välineellistämisestä, mikä tarkoittaa, että tämä on yhtä härskiä maahanmuuttajien hyväksikäyttöä kuin rajaturvallisuuden loukkaamistakin.