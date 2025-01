Matkalla etulinjaan – Pohjois-Korean uutta sotakalustoa havaittu rautateillä

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on lähettänyt Kremlin sotatoimien tueksi miljoonia tykistöammuksia, runsaasti muuta sotakalustoa sekä arviolta 10 000–12 000 sotilaan osaston.

Kurskiin sijoitetut joukot ovat kärsineet mittavia tappioita rynnäköissä Ukrainan puolustusasemia vastaan. Yhteensä noin 4 000 pohjoiskorealaista on kaatunut, haavoittunut tai joutunut sotavangiksi. Länsimaisten arvioiden perusteella tykinruokana käytettyjen joukkojen koulutus on ollut vähäistä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu havaintoja Pohjois-Korean uusista kalustosiirroista Venäjälle. Rautateillä on kuljetettu muun muassa raskaita 170 millimetrin M1989 Koksan -telahaupitseja, joita on tiettävästi siirretty Lymanin kaupungin lähettyville Donetskin alueella. Niillä korvataan Venäjän menettämiä 2S4 Tjulpan -kranaatinheittimiä.

Ukrainan sotilastiedustelu HUR:n johtajan, kenraali Kyrylo Budanovin mukaan Kim Jong-un aikoo siirtää Vladimir Putinin tueksi ainakin 150 lyhyen kantaman ballistista KN-23-ohjusta kuluvan vuoden aikana. Koksan-tykistöaseita ja M-1991-raketinheittimiä on toimitettu kolmen kuukauden kuluessa arviolta 120 kappaletta.

Budanovin mukaan Pohjois-Korea voi lähettää rintamalle lisää jalkaväkeä, mutta vahvistusten määrä jäänee rajalliseksi. Tiedustelujohtaja kertoi asiasta War Zone -sivustolle.

Rintamalla on havaittu myös erikoisia 122 millimetrin raketinheittimiä, jotka on naamioitu tavallisiksi kuorma-autoiksi. Niiden katolle on asennettu luukku rakettien laukaisua varten. Asejärjestelmää esiteltiin vuonna 2023 sotilasparaatissa Pjongjangissa.

Asiantuntijoiden huolena on, että Pohjois-Korean asevoimat pystyy hyödyntämään Ukrainan rintamalla saamaansa kokemusta mahdollisessa sodassa Etelä-Koreaa vastaan.

North Korea plans to transfer at least 150 KN-23 short-range ballistic missiles, as well as artillery shells and systems to Russia in 2025, Lt. Gen. Kyrylo Budanov, head of Ukraine’s Defense Intelligence Directorate (GUR), said.

According to Budanov, over the past three months,… pic.twitter.com/aWPV6hT02I

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 23, 2025